Viernheim – „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ – Leckeres Essen aber schon! Brötchentütenaktion am 30. Oktober in Viernheim gestartet



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem Frühjahr 2007 wird die kreisweite Brötchentütenaktion unter dem Motto „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ vom Arbeitskreis gegen Häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße

durchgeführt. Das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim beteiligt sich in diesem Jahr

bereits zum zwölften Mal an der Aktion, die am Donnerstag (30. Oktober) offiziell gestartet

ist.

Seitdem werden in acht Bäckereien sowie bei der Viernheimer Tafel insgesamt rund 8.000

Brötchentüten mit dem bekannten Aktionsslogan ausgegeben – selbstverständlich nur,

solange der Vorrat reicht. Teilnehmende Verkaufsstellen sind: Bäckerei Café am Eck

(Kreuzstraße 91), Bäckerei Harald Rettig (Kettelerstraße 6 und Filiale Lorscher Straße 27),

Bäckerei Zuhal Neseli (Rathausstraße 61), Grimminger GmbH (Rathausstraße 17 und Filiale

Ladenburger Straße 7), Bäckerei Löwenstein (Theodor-Heuss-Allee 47) sowie die

Viernheimer Tafel.

Ziel der Aktion ist es, eine breite Öffentlichkeit für das Thema „Nein zu Gewalt an Mädchen

und Frauen“ zu sensibilisieren. Das Lagebild Häusliche Gewalt des Bundeskriminalamtes

2024 weist unter anderem darauf hin, dass ein Viertel der Opfer innerfamiliärer Gewalt unter

14 Jahre alt ist.

Erstmals beteiligen sich in diesem Jahr auch vier Viernheimer Schulen an der Aktion.

Insgesamt rund 3.500 Tüten werden in der Albert-Schweitzer-Schule, der Albertus-Magnus-

Schule, der Alexander-von-Humboldt-Schule sowie der Friedrich-Fröbel-Schule an die

Schülerinnen und Schüler verteilt. Ziel ist es, bereits junge Menschen frühzeitig für das

Thema zu sensibilisieren. Hierfür wurden eigene Slogans entworfen, die unterschiedliche

Formen von Gewalt thematisieren – von sexistischen oder queerfeindlichen Sprüchen über

Mobbing und unerwünschte Berührungen bis hin zu erzwungenen Küssen, Nötigung oder

dem Verbreiten intimer Bilder. Der gemeinsame Appell: Gewalt ist nie okay.

Beim offiziellen Start der Aktion an der Albert-Schweitzer-Schule begrüßte Erster Stadtrat

Jörg Scheidel in Vertretung des Magistrats das Engagement der beteiligten Schulen, der

städtischen Jugendförderung und dem Gleichstellungsbüro. „Die Teilnahme der Schulen ist

ein starkes Zeichen gegen Gewalt und ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung junger

Menschen“, so Scheidel. „Prävention beginnt im Alltag – und genau hier setzt die

Brötchentütenaktion an.“

Als weiterer Unterstützer der Brötchentütenaktion waren vor Ort auch Vertreter des

Programms „PiT-Hessen – Prävention im Team“, einem Gewaltpräventionsprogramm der

Hessischen Landesregierung im Rahmen des Netzwerks gegen Gewalt. Gemeinsam mit der

städtischen Jugendförderung wird das Programm seit 15 Jahren an allen Viernheimer

weiterführenden Schulen durchgeführt. Ziel ist es, dass Polizei, Schule und Jugendhilfe

gemeinsam Gewaltsituationen einschätzen, schulische Präventionskonzepte entwickeln und

die Umsetzung eng miteinander abstimmen.

Auch Schulleiter Holger Hofmann von der Albert-Schweitzer-Schule zeigte sich erfreut über

die gemeinsame Initiative: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit drei weiteren Schulen in

diesem Jahr an der Aktion teilnehmen zu können. Unsere Schule für den Startschuss zu

wählen, sehen wir auch als ein wichtiges Zeichen – denn unsere Eltern und unsere

Schülerinnen und Schüler erleben durch den Besuch der Förderschule leider häufig

gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung.“

Hilfe gibt es an sieben Tagen, 24 Stunden und in 18 Sprachen

Auf allen Brötchentüten sind Kontakthinweise zum bundesweiten Hilfetelefon abgedruckt.

Dieses ist unter der Nummer 116 016 sieben Tage die Woche rund um die Uhr in 18

Sprachen erreichbar. Betroffene Frauen können sich dort anonym und kostenfrei beraten

lassen. Weitere Informationen bietet die Website www.hilfetelefon.de. Für Kinder und

Jugendliche gibt es die „Nummer gegen Kummer“, ebenfalls eine kostenfreie und anonyme

Hotline speziell für junge Menschen, die unter 116 111 erreichbar ist.

Hintergrundinformationen – Daten und Fakten

Das Bundeslagebild zur häuslichen Gewalt des BKA für 2023 führt aus, dass von den 88.411

registrierten Opfern innerfamiliärer Gewalt 54 Prozent weiblich und 46 Prozent männlich

waren. Fast ein Viertel war unter 14 Jahre alt. 155 Frauen und 24 Männer wurden im

vergangenen Jahr durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Auch im Bereich der

Partnerschaftsgewalt lebte rund die Hälfte der Opfer mit der tatverdächtigen Person

zusammen. Die Mehrheit der Betroffenen war zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:04