Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek Speyer im November – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im November mit zwei tollen Veranstaltungen auf – Spielenachmittag mit Spieleexperte Michael Martin

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 15. November 2025, lädt die Stadtbibliothek Speyer von 15 bis 18 Uhr Spielebegeisterte ab einem Alter von vier Jahren zu einem unterhaltsamen Spielenachmittag in den Vortragssaal der Villa Ecarius ein. Unter der Anleitung von Michael Martin vom Speyerer Spiele-Cosmos werden verschiedene Spiele vorgestellt, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Egal ob neugierige Spieleanfänger oder begeisterte Spieleexperten – dieser Spielenachmittag bietet die perfekte Gelegenheit, in die Welt der Gesellschaftsspiele einzutauchen und Spaß zu haben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

HerbstausLese von und mit Christine Stuck

Christine Stuck, Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der Literaturgespräche in der Villa Ecarius, hat den aktuellen Buchmarkt durchforstet. Am Donnerstag, 20. November 2025, um 20 Uhr bespricht und empfiehlt sie in der Stadtbibliothek acht Bücher, die sich besonders lohnen. Darunter befinden sich unter anderem Christian Barons neuer Roman “ Drei Schwestern“ und Roger Willemsens „Liegen Sie bequem? Vom Lesen und von Büchern „. Die Tickets kosten fünf Euro und sind im Vorverkauf sowie an der Abendkasse in der Stadtbibliothek erhältlich.

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 15:17