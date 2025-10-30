Speyer – Sportler des Jahres 2025 – Nominierungsvorschläge erbeten



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Speyer sucht auch in diesem Jahr wieder traditionsgemäß die Sportlerin, den Sportler, die Mannschaft und den Nachwuchspreis des Jahres. Geehrt werden besondere sportliche Leistungen.

Bis zum 5. Januar 2026 können Vereine und die Speyerer Bürger*innen Nominierungsvorschläge bei der städtischen Abteilung für Schule und Sport einreichen.

Angegeben werden sollten Name und Vorname, Anschrift und Geburtsdatum der Vorgeschlagenen sowie die sportlichen Erfolge als Begründung.

Vorschläge können an die Stadtverwaltung Speyer, Abteilung 350 – Schule und Sport, Seekatzstraße 3 in Speyer geschickt, oder persönlich an benannter Adresse in Raum 6 oder 7, abgegeben werden.

Die Ehrungen werden beim „Ball des Sports“ am 14. März 2026 erfolgen.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:34