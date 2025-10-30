Speyer – Die neue Speyerer Weihnachtskugel-Edition 2025 ist da!

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 3. November 2025 ist es wieder so weit: Die beliebten, limitierten Weihnachtskugeln mit Speyer-Motiv sind in der Tourist-Information erhältlich. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit eingetroffen, warten sie nun darauf, als stimmungsvolle Dekoration den heimischen Weihnachtsbaum zu schmücken. Die diesjährigen Kugeln erscheinen in der vierten Auflage in zwei Varianten: Zum einen im klassischen Bordeauxrot, das in diesem Jahr in einer matten Ausführung erstrahlt, zum anderen in der neuen Saisonfarbe Mattgold. Mit einem Durchmesser von sieben Zentimetern sind die hochwertigen Glaskugeln ein echter Blickfang. Der Aufdruck zeigt auch in diesem Jahr das Wahrzeichen der Stadt – den Speyerer Dom – auf der Vorderseite, während die Rückseite neu mit der Speyerer Brezel verziert ist. Die Speyerer Brezel ist nicht nur durch das Brezelfest, sondern auch durch ihre tiefe Verwurzelung in der Stadttradition ein unverwechselbares Symbol, das aus der Geschichte Speyers nicht mehr wegzudenken ist. Die Weihnachtskugeln sind einzeln für 5,95 Euro oder im praktischen Vierer-Set für 19,95 Euro erhältlich. Sammlerinnen und Sammler, die in den letzten Jahren ihre Chance verpasst haben, haben jetzt Glück: In der Tourist-Information sind noch wenige Restbestände der Kugeln aus den Vorjahren verfügbar. Ein Versand oder eine Reservierung der Kugeln ist leider nicht möglich.

Die Öffnungszeiten der Tourist-Information sind im Zeitraum von November bis März wie folgt:

Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr

Samstag von 10 bis 12 Uhr

Die Tourist-Information befindet sich in der Maximilianstraße 13 und ist per E-Mail an touristinformation@stadt-speyer.de sowie unter www.visitspeyer.de erreichbar.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 15:14