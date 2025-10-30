Schifferstadt – Verkehrsunfall – 5-Jähriger leicht verletzt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen (29.10.25) gegen 08:00 Uhr befuhr ein 5-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig in der Raiffeisenstraße. Hierbei übersah er den auf dem Bürgersteig stehenden PKW eines 37-Jährigen, welcher gerade auf die Straße auffahren wollte, kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Junge leichte Verletzungen am Bein. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig. Am PKW des 37-Jährigen entstand geringfügiger Sachschaden.
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 14:32