Rhein-Pfalz-Kreis – Spende für den Tierschutzverein Schifferstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. 840 Euro aus der Gemüseversteigerung beim Obst- und Gemüsetag überreichte Bürgermeisterin Ilona Volk am vergangenen Dienstag den beiden Vorsitzenden des Tierschutzvereins 1985 Schifferstadt und Umgebung e.V.
Die Stadtverwaltung dankt an dieser Stelle allen, die bei der Gemüseversteigerung am Obst- und Gemüsetag im September fleißig mitgesteigert haben, sowie dem engagierten Auktionator und Moderator Andreas Scheffner, der das Gemüse mit Charme und Witz an die Besucherinnen und Besucher brachte.
Das Geld fließt direkt in die Versorgung der kleinen und großen Schützlinge des Tierschutzvereins, wie die Vorsitzenden des Vereins wissen lassen.
Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 14:47