Neustadt – ERSTMELDUNG: Unfall auf der B271 – Vollsperrung zwischen Wachenheim und Deidesheim

Neustadt / Wachenheim / Deidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B271 – Aufgrund des Verkehrsunfalls ist die Bundesstraße 271 derzeit zwischen der Abfahrt Wachenheim und der Abfahrt Deidesheim in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei und den Landesbetrieb Mobilität örtlich umgeleitet.
Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.Im Einsatz sind derzeit Polizei, Rettungsdienste und die Feuerwehr. Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 16:34