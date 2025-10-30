Mutterstadt – Glanzvolle Herbstauktion bei Henry’s: Diamanten, Farbsteine und edler Schmuck unter dem Hammer

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Schmuckliebhaber und Sammler aufgepasst: Heute, am 30. Oktober 2025, startet bei Henry’s Auktionshaus in Mutterstadt die große Herbstauktion mit wertvollen Diamanten, Farbsteinen, Silber und exklusivem Schmuck.

Bereits ab 11:00 Uhr beginnt die Versteigerung mit einer Auswahl erlesener Diamanten und Farbsteine. Zum Aufruf kommen lupenreine Solitäre, seltene Farbsteine in edlen Schliffen sowie Sammlerstücke, die jedes Juwelierherz höher schlagen lassen.

Ab 13:00 Uhr geht es weiter mit „Antiker & Moderner Schmuck, Silber – Teil 1“. Hier dürfen sich Bieter auf prachtvolle Colliers, Ringe, Broschen und kunstvoll gearbeitete Silberobjekte freuen – vom Jugendstil bis zur Moderne.

Doch damit nicht genug: Am Freitag, den 31. Oktober 2025, folgt ab 13:00 Uhr Teil 2 der Schmuckauktion unter dem Titel „Antiker & Moderner Schmuck, Accessoires“. Hier stehen elegante Uhren, hochwertige Designerstücke und seltene Accessoires im Mittelpunkt.

Ob als Investment, Sammlerobjekt oder schlicht als Geschenk – die Henry’s-Auktionen gelten bundesweit als Highlight für Liebhaber edler Kostbarkeiten. Interessenten können vor Ort mitbieten oder bequem online teilnehmen.

Ort: Mutterstadt HENRY´s AUKTIONSHAUS AG

An der Fohlenweide 10-14

D-67112 Mutterstadt

Beginn: 30. Oktober 2025, 11:00 Uhr

Fortsetzung: 31. Oktober 2025, 13:00 Uhr

➡️ Weitere Informationen, Kataloge und Online-Bietoptionen finden sich auf www.henrys.de

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 10:31