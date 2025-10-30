Mannheim – Zukunftsweisend in Zeiten der Energiewende: Weiterbildung zum Gebäudeenergieberater

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Teilzeitkurs bei der Handwerkskammer in Mannheim vermittelt fundiertes Wissen zur Analyse von Gebäuden – Abschluss mit Urkunde und Zulassung zur Dena-Liste
Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald startet im Frühjahr 2026 eine neue Weiterbildung zum
Gebäudeenergieberater. Der berufsbegleitende Kurs richtet sich an
qualifizierte Fachkräfte aus dem Handwerk, die ihr Kompetenzspektrum
erweitern und in einem dynamisch wachsenden Markt Fuß fassen möchten.
Im Mittelpunkt steht die fundierte energetische Bewertung von
Wohngebäuden sowie die Planung geeigneter Maßnahmen zur
Effizienzsteigerung.
Praxis im Fokus
In insgesamt 240 Unterrichtseinheiten, beginnend am 6. März 2026 bis zum
28. November 2026, werden praxisrelevante Kenntnisse vermittelt.
Schwerpunkte bilden die Grundlagen der Bauphysik, Verfahren zur
Energiebedarfsberechnung und Methoden der Wärmebrückenanalyse. So
sind Baustoffkunde und Baukonstruktion ebenso wie die Bauphysik in Form
von Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz ein Thema. Auch technische
Anlagen, also Heizung, Lüftung, Energie- und Umwelttechnik, werden
detailliert besprochen. Während des Kurses haben die Teilnehmenden die
Aufgabe, eine Modernisierungsplanung mit Projektarbeit zu erstellen, um das
Lernen besonders praxisnah zu gestalten.
Kurs in Teilzeit
Der Unterricht findet in Teilzeit statt: Freitagnachmittage von 14 bis 19 Uhr
und Samstage von 8:30 bis 16:30 Uhr bilden die Kernzeiten, sodass
Berufstätige ihre Weiterbildung mit der täglichen Praxis verbinden können.
Diese Struktur erlaubt eine enge Verzahnung von Theorie und Anwendung im
Betrieb. Der Lehrgang endet mit einer qualifizierenden Urkunde, die den
erfolgreichen Abschluss dokumentiert. Darüber hinaus eröffnet er den Zugang
zur Dena-Liste, die zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigt.
Relevant für die Zukunft
Die Weiterbildung trägt der wachsenden Bedeutung von Energieeffizienz und
Klimaschutz im Gebäudebereich Rechnung. Energieberater übernehmen eine
Schlüsselrolle bei Sanierungsmaßnahmen, Neubauten und bei der Beratung
von Eigentümern und Bauherren. Mit der Qualifikation können Fachkräfte
ihre Marktposition stärken, Betriebe gewinnen zusätzliche Beratungs- und
Dienstleistungsfelder, so die Experten der Handwerkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald.
Der Kurs ist förderfähig, sodass Teilnehmende auf finanzielle Unterstützung
zurückgreifen können. Dies steigert die Attraktivität des Angebots zusätzlich.
Anmeldeschluss ist am 13. Februar 2026. Veranstaltungsort ist die
Bildungsakademie in Mannheim.
Informationen zum Kurs, zu Fördermöglichkeiten und Anmeldung beim
Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald,
Marion Eschmann, Telefon 0621 18002-224, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de
Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:23