Mannheim – Zukunftsweisend in Zeiten der Energiewende: Weiterbildung zum Gebäudeenergieberater



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Teilzeitkurs bei der Handwerkskammer in Mannheim vermittelt fundiertes Wissen zur Analyse von Gebäuden – Abschluss mit Urkunde und Zulassung zur Dena-Liste

Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-

Odenwald startet im Frühjahr 2026 eine neue Weiterbildung zum

Gebäudeenergieberater. Der berufsbegleitende Kurs richtet sich an

qualifizierte Fachkräfte aus dem Handwerk, die ihr Kompetenzspektrum

erweitern und in einem dynamisch wachsenden Markt Fuß fassen möchten.

Im Mittelpunkt steht die fundierte energetische Bewertung von

Wohngebäuden sowie die Planung geeigneter Maßnahmen zur

Effizienzsteigerung.

Praxis im Fokus

In insgesamt 240 Unterrichtseinheiten, beginnend am 6. März 2026 bis zum

28. November 2026, werden praxisrelevante Kenntnisse vermittelt.

Schwerpunkte bilden die Grundlagen der Bauphysik, Verfahren zur

Energiebedarfsberechnung und Methoden der Wärmebrückenanalyse. So

sind Baustoffkunde und Baukonstruktion ebenso wie die Bauphysik in Form

von Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz ein Thema. Auch technische

Anlagen, also Heizung, Lüftung, Energie- und Umwelttechnik, werden

detailliert besprochen. Während des Kurses haben die Teilnehmenden die

Aufgabe, eine Modernisierungsplanung mit Projektarbeit zu erstellen, um das

Lernen besonders praxisnah zu gestalten.

Kurs in Teilzeit

Der Unterricht findet in Teilzeit statt: Freitagnachmittage von 14 bis 19 Uhr

und Samstage von 8:30 bis 16:30 Uhr bilden die Kernzeiten, sodass

Berufstätige ihre Weiterbildung mit der täglichen Praxis verbinden können.

Diese Struktur erlaubt eine enge Verzahnung von Theorie und Anwendung im

Betrieb. Der Lehrgang endet mit einer qualifizierenden Urkunde, die den

erfolgreichen Abschluss dokumentiert. Darüber hinaus eröffnet er den Zugang

zur Dena-Liste, die zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigt.

Relevant für die Zukunft

Die Weiterbildung trägt der wachsenden Bedeutung von Energieeffizienz und

Klimaschutz im Gebäudebereich Rechnung. Energieberater übernehmen eine

Schlüsselrolle bei Sanierungsmaßnahmen, Neubauten und bei der Beratung

von Eigentümern und Bauherren. Mit der Qualifikation können Fachkräfte

ihre Marktposition stärken, Betriebe gewinnen zusätzliche Beratungs- und

Dienstleistungsfelder, so die Experten der Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald.

Der Kurs ist förderfähig, sodass Teilnehmende auf finanzielle Unterstützung

zurückgreifen können. Dies steigert die Attraktivität des Angebots zusätzlich.

Anmeldeschluss ist am 13. Februar 2026. Veranstaltungsort ist die

Bildungsakademie in Mannheim.

Informationen zum Kurs, zu Fördermöglichkeiten und Anmeldung beim

Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald,

Marion Eschmann, Telefon 0621 18002-224, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:23