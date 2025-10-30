Mannheim – Klimaschutz auf Mannheims Dächern



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Hauptfeuerwache setzt auf Sonnenenergie

Auf dem begrünten Dach der Hauptfeuerwache im Stadtteil Neckarau erzeugt seit diesem Sommer eine mit Unterstützung der sMArt City Mannheim GmbH errichtete neue Solaranlage klimafreundlichen Strom. Mit einer Leistung von über 170 kWp trägt die Anlage dazu bei, den Energiebedarf der Feuerwehr nachhaltig zu decken. Der erzeugte Strom wird größtenteils direkt vor Ort in der Hauptfeuerwache genutzt – umgerechnet entspricht die Leistung dem Jahresverbrauch von rund 60 vierköpfigen Haushalten.

Die 2017 eröffnete Hauptfeuerwache erstreckt sich über ein Areal von 22.000 Quadratmetern. Neben den Einsatzkräften des Löschzugs haben hier die Verwaltung der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes, die Integrierte Leitstelle, das Atemschutzzentrum sowie zwei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr ihren Sitz.

Nachhaltigkeit als Leitprinzip der Hauptfeuerwache

Bereits beim Bau des Gebäudes wurde besonderen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Es verfügt über begrünte Dachflächen, eine 100-Kubikmeter-Zisterne zur Nutzung von Regenwasser und wird mit Fernwärme beheizt. Die Hauptfeuerwache zeigt eindrücklich, wie moderne Einsatzinfrastruktur und Klimaschutz Hand in Hand gehen können.

Schritt für Schritt in Richtung Klimaneutralität

Die Anlage ist eingebettet in die umfassende Photovoltaik-Offensive der Stadt Mannheim. Finanziert wurde sie aus dem Klimafonds der Stadt. Mit Unterstützung der Smart City Mannheim wurden bereits 47 Projekte realisiert. Zusammen liefern sie eine Gesamtleistung von rund 3.228 kWp und sparen pro Jahr etwa 1.711 Tonnen CO₂ ein.

Quelle. Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:18