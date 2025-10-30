Mannheim – GV TeuTonia Mannheim wird für Jugendprojekt ausgezeichnet – ein Erfolg für den ganzen Verein!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude beim Gesangverein TeuTonia 1862 e.V. Mannheim: Unsere Jugendabteilung wurde beim diesjährigen Fuchsförderpreis für ihr herausragendes Projekt „Chor-Geister auf Schloss Eulenstein“ ausgezeichnet! In den Sommerferien 2026 wird eine besondere Chorwoche für Kinder der Klassen 1 bis 6 stattfinden. Unter der Leitung einer jungen, engagierten Chorleiterin erarbeiten die Kinder das Musical „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“. Neben Gesang und Schauspiel gestalten sie selbst Bühnenbild und Kostüme, übernehmen Verantwortung im Team und erleben so Musik, Gemeinschaft und Kreativität hautnah. „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Jugend und die Jugendleitung!“, betont Dieter Kern, 1. Vorsitzender des GV TeuTonia. „Ihr Engagement, ihre Ideen und die Begeisterung, mit der sie dieses Projekt entwickelt haben, sind beispielhaft und zeigen, wie lebendig unser Verein ist.“ Auch Christopher Kern, 2. Vorsitzender, freut sich über die Auszeichnung: „Dieses Projekt steht für das, was unseren Verein ausmacht – Gemeinschaft, Musik und Herzblut. Es ist schön zu sehen, wie unsere jungen Mitglieder Verantwortung übernehmen und eigene Projekte mit so viel Leidenschaft umsetzen.“ Der gesamte Verein blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Chorwoche und dankt allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren. „Das ist ein Erfolg, der zeigt, wie stark wir als Verein zusammenhalten“, so die Vorsitzenden unisono.

Quelle: GV Teutonia 1862 e.V.

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 09:29