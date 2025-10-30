Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen für die Woche vom 03. bis 07.November

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche
Die Stadt Mannheim führt vom 3. bis 7. November in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Abraham-Lincoln-Allee – Badener Straße – Mecklenburger Straße (Geschwister-Scholl-Realschule) – Mülhauser Straße (Friedrichsfeldschule) – Neuostheimer Straße – Spreewaldallee – Waldstraße – Wormser Straße (Käfertalschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 08:44