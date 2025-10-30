Ludwigshafen – „Süßes oder Saures? Halloween-Zauber im Grünen Hof das Must-have für alle Halloween-Fans in der Metropolregion

Ludwigshafen – Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Was für eine magische Nacht! Hunderte Besucher strömen an Halloween in den Grünen Hof in der Gartenstadt, um das wohl schönste und stimmungsvollste Halloween-Erlebnis der gesamten Metropolregion zu feiern.

Die Anwohnerinnen und Anwohner der idyllischen Wohnanlage haben mit unglaublich viel Liebe zum Detail ihre Häuser, Vorgärten und Höfe in wahre Kunstwerke verwandelt – schaurig-schön, fantasievoll und mit einer Atmosphäre, die man einfach erlebt haben muss!

Von tanzenden Skeletten über leuchtende Kürbisalleen bis zu kleinen Spukshows für die Kinder – jede Ecke erzählte ihre eigene Geschichte. Kinderaugen strahlten, Erwachsene staunten, und überall liegt dieses besonders gruselig-schaurige Gefühl von Heloween in der Luft!

Selten spürt man so viel Zusammenhalt und Begeisterung – der Grüne Hof in Ludwigshafen ist längst mehr als nur eine Wohnanlage, er ist das Herz des Halloween-Fests in der Metropolregion Rhein-Neckar!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht, geschmückt, gebacken, Musik gemacht und einfach Freude verbreitet haben!

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 16:22