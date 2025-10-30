Ludwigshafen – Stadtmuseum: Wer war Sankt Martin? Ausstellung für Kinder im Karl-Otto-Braun- Museum

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Stadtmuseum zeigt im Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau,

Edigheimer Straße 26, von Sonntag, 9. November, bis Sonntag, 21. Dezember 2025, eine Ausstellung für Kinder über Sankt

Martin. Sie wird am Sonntag, 9. November, um 14 Uhr eröffnet von Stadtmuseumsleiterin Dr. Regina Heilmann, von der

Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins des Karl-Otto-Braun-Museums, Sigrid Kern, sowie von Bianca Stock und Celia

Chipman vom katholischen Kindergarten St. Martin 1 in Oppau als Kooperationspartnerinnen. Dr. Regina Heilmann führt an

diesem Tag auch in die Ausstellung ein.

Geeignet ist sie vor allem für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Alle in der Ausstellung eingenommen Spenden gehen an das Caritas-Förderzentrum St. Martin für Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Die Ausstellung widmet sich dem langen und spannenden Leben des Bischofs Martin von Tours (316 bis 397). Er ist einer

der großen Heiligen der katholischen Kirche und weit über diese hinaus bekannt. Martins Leben und seine Taten stehen bis

heute für Barmherzigkeit und den selbstlosen Dienst an Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, Bildung oder Leistung.

Bischof Martin gilt als Schutzpatron der Bettler, Armen, Geflüchteten und Soldaten. Sankt Martin verdankt seine

Bekanntheit einer Legende, laut der er im Alter von etwa 18 Jahren als Reitersoldat in der Armee des Römischen Reiches

seinen warmen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte.

Dieses Ereignis der Nächstenliebe wird auch in Ludwigshafen immer noch jährlich am 11. November mit Laternenumzügen

und Martinsgebäck gefeiert.

Die Ausstellung widmet sich auf religionsübergreifende Weise den wichtigsten Stationen seiner Biographie. Dazu wird in das Brauchtum rund um Martins gute Taten eingeführt. Neben anschaulichen Bildern und einfachen Texten bietet die

Ausstellung noch Mitmach-Elemente sowie Medien- und Bastelangebote rund um Leben und Wirkungsgeschichte dieses

berühmten Menschen. Auch der Bogen zur Gegenwart, also zu Armut und Teilen inmitten unserer Stadtgesellschaft, wird

geschlagen. Denn Martins Werte gelten noch heute.

Veranstaltungsnachmittage

Während der Ausstellung gibt es drei Veranstaltungsnachmittage, jeweils kostenfrei und ohne Voranmeldung. Am Sonntag, 16. November, heißt es von 14 bis 16 Uhr "Die Römer kommen!". Bevor Martin im 4. Jahrhundert

erst zum Mönch und später zu einem einflussreichen Bischof in Frankreich wurde, diente er ab seinem 15. Lebensjahr im

heutigen Italien in der Armee des Römischen Weltreichs.

Mitglieder des Ludwigshafener Römervereins aus dem Stadtteil Rheingönheim sind daher an diesem Nachmittag in der

Ausstellung zu Gast als "Römer*innen zum Anfassen". Es gibt zudem Kinderspiele aus der Römerzeit zum Ausprobieren, Spannendes zum Experimentieren und Basteln, Wissenswertes

zur Medizin der Römer, römische Snacks, einen römischen Offizier in Rüstung und Schwert sowie eine Druidin mit

Zaubertrank.

Am Sonntag, 30. November, dreht sich von 14 bis 16 Uhr dann alles um Weihnachtsbräuche aus aller Welt. Dabei erfahren Kinder Wissenswertes über den Bischof Nikolaus von Myra, dem Christen jedes Jahr am 6. Dezember gedenken, und über die

heiligen drei Könige. Danach geht es um verschiedene Bräuche vom Nordpol bis zum Südpol.

Am Sonntag, 14. Dezember, von 14 bis 16 Uhr erwartet die großen und kleinen Besucher*innen dann eine musikalische

Adventsfeier. Unter der Leitung von Christina Leinweber spielt das Jugendensemble des Modernen Blasorchesters Oppau

(MBO) klassische und moderne Weihnachtslieder. Mariella Tartari von der katholischen Kindertagesstätte St. Martin 1 und

Dr. Regina Heilmann lesen zur Einstimmung einen besinnlichen Text. Im Anschluss lädt der Förderverein des Karl-Otto-Braun- Museums ein zu Glühwein und alkoholfreiem Punsch.

Die Ausstellung ist sonntags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie für Schulen, Kitas und Gruppen ab zehn Personen

zusätzlich nach vorheriger Vereinbarung geöffnet. Anmeldungen nimmt Dr. Regina Heilmann gerne unter E-Mail

regina.heilmann@ludwigshafen.de entgegen. Der Eintritt ist frei.

Informationen zur Ausstellung und zum Begleitprogramm gibt es im Internet auf www.ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:16