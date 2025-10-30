Ludwigshafen – Leichenfund im Bastenhorstweiher: Vermisste 83-Jährige tot aufgefunden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trauriges Ende einer Vermisstensuche in Ludwigshafen-Friesenheim: Am heutigen Donnerstag wurde im Bastenhorstweiher eine leblose Person entdeckt. Bei der Toten handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um die seit Tagen vermisste 83-jährige Frau aus Ludwigshafen.

Taucher der Feuerwehr Ludwigshafen bargen die Leiche aus dem Gewässer. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Rettungsdienst und Seelsorger im Einsatz.

Über die genaue Todesursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet darum, alle bisherigen Online-Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Vermisstensuche zu löschen.

Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird MRN-News nachberichten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 15:09