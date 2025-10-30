Ludwigshafen – Ehrenamtskarte zu Weihnachten

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ehrenamtskarte ist eine besondere Anerkennung für überdurchschnittlich
engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Vereinen und anderen
Einrichtungen in Ludwigshafen. Gerade zu Weihnachten ist die Gelegenheit gut,
danke zu sagen. Viele Ehrenamtliche in der Stadt engagieren sich Woche für
Woche, Monat für Monat für das Gemeinwohl in unserer Stadt, weiß Jürgen
Hundemer, Vorsitzender der Ehrenamtsbörse VEhRA.
Da kommt die persönliche Übergabe unserer Ehrenamtskarte im Rahmen einer
Weihnachtsfeier oder einer Jahresversammlung gerade recht. Noch reicht die
Zeit aus, um alle Anträge rechtzeitig auszustellen. Die Ehrenamtskarte kann
erhalten, wer wöchentlich mindestens 5 Stunden oder im Jahr 250 Stunden
ehrenamtlich im Einsatz ist.
Die Jubiläumskarte ist eine besondere Ergänzung der seit 2014 bestehenden
Ehrenamtskarte. Voraussetzung für den Erhalt der Jubiläums-Ehrenamtskarte
ist ein ehrenamtliches Engagement, das seit mindestens 25 Jahren ausgeübt
wird. Die sonstigen Vergabekriterien der Ehrenamtskarte entfallen gänzlich.
Das Engagement kann kontinuierlich in einer Organisation oder aber in
verschiedenen Tätigkeitsbereichen erfolgt sein. Auch langjährig Engagierte, die
sich aufgrund ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr
engagieren können, können die Karte erhalten. Antragsformulare gibt es auf
der VEhRA Seite www.Vehra-lu.de
Nur wer auf Dauer seine ehrenamtlichen Akteure wertschätzt und deren
unsagbare Leistung würdigt, wird auch in Zukunft davon profitvieren. In
Ludwigshafen gibt es mehr als 40.000-mal ehrenamtliches Engagement.
Getragen von über 25.000 Menschen die sich für das Allgemeinwohl und die
Stadtgesellschaft engagieren. Darüber hinaus kümmern sich viele
Ehrenamtliche besonders um bedürftige Menschen. Unter anderem bei der
Tafel Ludwigshafen, dem größten ehrenamtlichen Projekt in der Stadt.
Eine gute Idee, diese Menschen mit der Übergabe einer Ehrenamtskarte
besonders zu Weihnachten zu würdigen. Alle Verantwortlichen in den Vereinen
und anderen ehrenamtlichen Organisationen sind aufgerufen den besonderen
Einsatz ihrer Helferinnen und Helfer mit einer Ehrenamtskarte anzuerkennen.
Das bedeutet für diese Menschen Lob, Anerkennung, Wertschätzung, aber auch
Motivation für die zukünftigen Aufgaben. Mehr als 500 Vereine in der Stadt
können sich auf die Hilfe und Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern verlassen. In Rheinland-Pfalz können mit der Karte mehr als 700
Vergünstigungsregelungen inAnspruch genommen werden. In Ludwigshafen
gelten vergünstigte Eintrittspreise in die kommunalen Bäder und Museen und
bei Konzerten der Deutschen Staatsphilharmonie und für kostenpflichtige
Beratungsleistungen der Verbraucherzentrale RLP.
VEhRA ist im Rahmen einer Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen für das
komplette Antragsverfahren zur Ehrenamtskarte verantwortlich. Wir kümmern
uns um alles was mit der Karte zu tun hat, informiert Jürgen Hundemer. Über
die Aufklärung und die Antragstellung und informieren zu den Voraussetzungen
der Ehrenamtskarte. Bisher wurden für Ludwigshafen mehr als 1.100 Karten
ausgestellt.
Quelle: Verein Förderung des Ehrenamts e.V.
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:07