Ludwigshafen – Ehrenamtskarte zu Weihnachten

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ehrenamtskarte ist eine besondere Anerkennung für überdurchschnittlich

engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Vereinen und anderen

Einrichtungen in Ludwigshafen. Gerade zu Weihnachten ist die Gelegenheit gut,

danke zu sagen. Viele Ehrenamtliche in der Stadt engagieren sich Woche für

Woche, Monat für Monat für das Gemeinwohl in unserer Stadt, weiß Jürgen

Hundemer, Vorsitzender der Ehrenamtsbörse VEhRA.

Da kommt die persönliche Übergabe unserer Ehrenamtskarte im Rahmen einer

Weihnachtsfeier oder einer Jahresversammlung gerade recht. Noch reicht die

Zeit aus, um alle Anträge rechtzeitig auszustellen. Die Ehrenamtskarte kann

erhalten, wer wöchentlich mindestens 5 Stunden oder im Jahr 250 Stunden

ehrenamtlich im Einsatz ist.

Die Jubiläumskarte ist eine besondere Ergänzung der seit 2014 bestehenden

Ehrenamtskarte. Voraussetzung für den Erhalt der Jubiläums-Ehrenamtskarte

ist ein ehrenamtliches Engagement, das seit mindestens 25 Jahren ausgeübt

wird. Die sonstigen Vergabekriterien der Ehrenamtskarte entfallen gänzlich.

Das Engagement kann kontinuierlich in einer Organisation oder aber in

verschiedenen Tätigkeitsbereichen erfolgt sein. Auch langjährig Engagierte, die

sich aufgrund ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr

engagieren können, können die Karte erhalten. Antragsformulare gibt es auf

der VEhRA Seite www.Vehra-lu.de

Nur wer auf Dauer seine ehrenamtlichen Akteure wertschätzt und deren

unsagbare Leistung würdigt, wird auch in Zukunft davon profitvieren. In

Ludwigshafen gibt es mehr als 40.000-mal ehrenamtliches Engagement.

Getragen von über 25.000 Menschen die sich für das Allgemeinwohl und die

Stadtgesellschaft engagieren. Darüber hinaus kümmern sich viele

Ehrenamtliche besonders um bedürftige Menschen. Unter anderem bei der

Tafel Ludwigshafen, dem größten ehrenamtlichen Projekt in der Stadt.

Eine gute Idee, diese Menschen mit der Übergabe einer Ehrenamtskarte

besonders zu Weihnachten zu würdigen. Alle Verantwortlichen in den Vereinen

und anderen ehrenamtlichen Organisationen sind aufgerufen den besonderen

Einsatz ihrer Helferinnen und Helfer mit einer Ehrenamtskarte anzuerkennen.

Das bedeutet für diese Menschen Lob, Anerkennung, Wertschätzung, aber auch

Motivation für die zukünftigen Aufgaben. Mehr als 500 Vereine in der Stadt

können sich auf die Hilfe und Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Helferinnen

und Helfern verlassen. In Rheinland-Pfalz können mit der Karte mehr als 700

Vergünstigungsregelungen inAnspruch genommen werden. In Ludwigshafen

gelten vergünstigte Eintrittspreise in die kommunalen Bäder und Museen und

bei Konzerten der Deutschen Staatsphilharmonie und für kostenpflichtige

Beratungsleistungen der Verbraucherzentrale RLP.

VEhRA ist im Rahmen einer Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen für das

komplette Antragsverfahren zur Ehrenamtskarte verantwortlich. Wir kümmern

uns um alles was mit der Karte zu tun hat, informiert Jürgen Hundemer. Über

die Aufklärung und die Antragstellung und informieren zu den Voraussetzungen

der Ehrenamtskarte. Bisher wurden für Ludwigshafen mehr als 1.100 Karten

ausgestellt.

Quelle: Verein Förderung des Ehrenamts e.V.

