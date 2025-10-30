Ludwigshafen – 16-Jähriger von anderen Jugendlichen geschlagen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 16-Jähriger wurde am Mittwoch (29.10.2025), gegen 14 Uhr, von einer Gruppe aus drei männlichen Jugendlichen im Bereich der Sedanstraße geschlagen und leicht verletzt.

Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: Ein etwa 17 bis 18 Jahre alter Jugendlicher, rund 1,75 Meter groß, mit dunklen Haaren im Boxerschnitt und einem Schnurrbart, war komplett schwarz gekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Begleitet wurde er von zwei weiteren Jugendlichen im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren, die ebenfalls circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur waren. Beide hatten kurze schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 11:18