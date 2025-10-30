Landau – Willkommen zur Babysauna im Freizeitbad LA OLA – Zeit zum Wohlfühlen für Sie und Ihr Baby



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Freizeitbad LA OLA lädt am 13. November

2025 erneut zu einem ganz besonderen Saunaerlebnis ein – speziell für Eltern mit Babys:

In unserer Biosauna (60°C) genießen Sie gemeinsam entspannte Momente in wohliger Wärme, ganz

ohne Duftstoffe. Ihr Baby wird dabei sanft mit pflegendem Babyöl eingerieben – ein Erlebnis, das

nicht nur beruhigt, sondern auch die Bindung stärkt.

Im zweiten Saunagang dürfen Sie es sich gemeinsam mit Ihrem kleinen Schatz richtig

gemütlich machen. Während sanfte Kinderlieder im Hintergrund spielen, fächeln Sie Ihrem Baby

liebevoll Luft zu und erleben wertvolle Nähe.

Das erwartet Sie:

– Zwei sanfte Saunagänge für Eltern & Baby

– Babyölmassage für die Kleinen

– Duftfreie Aufgüsse

– Musik & entspannte Atmosphäre

– Gemütlicher Ruhebereich nach der Sauna

Kosten: 30 € pro Baby inkl. einer erwachsenen Begleitperson

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Baby bei unserer Babysauna willkommen zu heißen – für eine

entspannte Auszeit voller Wärme, Nähe und Wohlgefühl.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

https://kurse.la-ola.de/de/events/Babysauna/33/

Quelle: Stadtverwaltung Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 22:37