Landau – Nachbarschaftsstreit in Böchingen eskaliert – drei Personen verletzt

Böchingen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 29. Oktober, ist es in Böchingen zu einem handfesten Streit zwischen zwei Nachbarn gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten die Beteiligten zunächst verbal aneinander, wobei es zu gegenseitigen Beleidigungen kam. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation: Eine Person soll ihren Nachbarn gewürgt haben, während die andere mit dem Fuß in das Gesicht des Kontrahenten getreten haben soll.

Eine dritte Person, die versuchte, den Streit zu schlichten, wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt erlitten somit drei Personen Verletzungen.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs. Zudem wurde eine Gefährderansprache bei den Beteiligten durchgeführt, um weitere Eskalationen zu verhindern.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern derzeit an.

Quelle Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 09:20