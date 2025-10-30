Kaiserslautern – FCK steht nach dem Pokalsieg im Achtelfinale

Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Der 1. FC Kaiserslautern hat das Auswärtsspiel in der 2. Hauptrunde vom DFB-Pokal 2025/26 bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer zum Einzug in das Pokal-Achtelfinale erzielte Naatan Skyttä im Nachschuss nach bereits zwölf Minuten.

Der FCK-Cheftrainer Torsten Lieberknecht hatte wegen der Englischen Woche ein paar neue Spieler neu aufgestellt. Im Tor der Lauterer stand Simon Simoni, dazu kamen Faride Alidou, Florian Kleinhansl und Fabian Kunze neu in die Startelf bei den Roten Teufeln.

In der 2. Bundesliga liegt der 1. FC Kaiserslautern nach dem 1:1-Unentschieden zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg mit 19 Punkten auf dem fünften Tabellenrang nach dem 10. Spieltag. Am Sonntag (2.11 um 13.30 Uhr) spielt der FCK auswärts bei Fortuna Düsseldorf, die mit zehn Punkten auf dem 13. Tabellenplatz liegen. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text von Michael Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 15:00