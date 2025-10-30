Heppenheim – TEXAID Altkleidercontainer – Standorte werden aufgelöst

Heppenheim / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Die Altkleider-Container von TEXAID Collection GmbH werden aufgrund eines gestarteten Insolvenzverfahrens nicht mehr von dem Unternehmen geleert. Die Stadt Heppenheim wird die Container von TEXAID einziehen und die Standorte auflösen. Die Stadtverwaltung bittet aufgrund dessen, auf weitere Einwürfe in die genannten TEXAID Containern zu verzichten. Container anderer Anbieter von Altkleidersammlungen können weiterhin genutzt werden.
Standorte der betroffenen TEXAID Container
Igelsbachstraße 6 (Mittershausen)
In der Wasserschöpp (Hambach)
Siegfriedstraße 509 (Wald-Erlenbach)
Quelle: Stadt Heppenheim
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:31