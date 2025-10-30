Heidelberg – Weichenarbeiten am Römerkreis

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Gleis- und Weichenarbeiten im Römerkreis kommt es im Zeitraum von Montag, 3. November, bis einschließlich Freitag, 7. November 2025, zu abweichendem Betrieb auf der rnv-Bahnlinie 23.

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Römerkreis Süd und Bismarckplatz

Entfall der Haltestellen Stadtbücherei und Seegarten

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Stadtwerke, HD Hauptbahnhof, Betriebshof, Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:40