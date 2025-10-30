Heidelberg – Städtisches Fortbildungsangebot für ehrenamtlich Engagierte in Vereinen: Neue Seminare starten Kurse in Kooperation mit vhs – Umfrage auf zentraler Webseite www.engagiert-in-heidelberg.de

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg setzt ihre erfolgreiche Fortbildungsreihe für ehrenamtlich Engagierte in Vereinen im Winter 2025/26 fort. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Heidelberg (vhs) werden zahlreiche praxisorientierte Seminare angeboten, die darauf abzielen, Ehrenamtliche bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben zu unterstützen und ihre Arbeit in den Vereinen zu erleichtern. Das neue Fortbildungsprogramm umfasst Seminare, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen in der Vereinsarbeit zugeschnitten sind. Diese stehen allen ehrenamtlich Engagierten in Heidelberg und Umgebung offen. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist bei allen Veranstaltungen Voraussetzung für die Teilnahme. Die Kurse finden in der vhs oder digital statt. Die Anmeldung ist telefonisch unter 06221 9119-11 oder -71 oder auf der Webseite der Volkshochschule möglich: www.vhs-hd.de > Vereinsfortbildungen. Dort finden sich auch weitere Informationen – wie auch auf der zentralen Webseite für bürgerschaftliches Engagement in Heidelberg: www.engagiert-in-heidelberg.de. Bis 30. November 2025 können Interessierte dort auch an einer Umfrage teilnehmen.

Vereinsfortbildungen von November 2025 bis Februar 2026 im Überblick:

• Montag, 10. November 2025, 18.15 bis 21.15 Uhr, vhs Heidelberg: „Seminar zum Vereinsrecht – was ist zu beachten?“ (Anmeldung bis 4. November)

• Dienstag, 2. Dezember 2025, 18 bis 21 Uhr, online: „ChatGPT als nützlicher Helfer für Vereine“

• Samstag, 10. Januar 2026, 10 bis 17 Uhr, online oder vhs Heidelberg: „Buchführung für Vereine – Grundlagen & Praxis“

• Mittwoch, 21. Januar 2026, 18 bis 21 Uhr, vhs Heidelberg: „Versicherungsrecht für Vereine – gut vorbereitet für den Ernstfall“

• Donnerstag, 5. Februar 2026, 18 bis 21 Uhr, online: „Mit Freude in die Vorstandsarbeit – Engagieren mit Klarheit und Know-how“

Mit den Fortbildungen möchte die Stadt gemeinsam mit der Volkshochschule Vereine und ihre Ehrenamtlichen stärken und ihnen hilfreiche Werkzeuge an die Hand geben, um Vereinsarbeit professioneller und effizienter gestalten zu können. Mitglieder in einem Heidelberger Verein zahlen für einen Kurs einen Eigenanteil von 15 Euro („Buchführung für Vereine“: 30 Euro), bei Mitgliedschaft in einem Verein außerhalb Heidelbergs den doppelten Eigenanteil. Die Fortbildungen werden von der Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters inhaltlich abgestimmt und finanziell unterstützt. Organisiert und durchgeführt werden sie von der vhs. Mehr Infos unter www.engagiert-in-heidelberg.de und bei der Volkshochschule (www.vhs-hd.de > Vereinsfortbildungen).

Umfrage, Infos, digitale Raumdatenbank: www.engagiert-in-heidelberg.de

Noch mehr Qualifizierungsangebote und Veranstaltungen zu bürgerschaftlichem Engagement finden Interessierte auf der Internetseite www.engagiert-in-heidelberg.de. Bis 30. November 2025 erfolgt dort auch eine Umfrage zu den Angeboten auf der zentralen Webseite für bürgerschaftliches Engagement in Heidelberg – unter anderem auch zur dortigen digitalen Raumdatenbank, die die Stadt Heidelberg mit Förderung des Landes Baden-Württemberg 2025 umgesetzt hat. Mit Hilfe der Umfrage soll das Angebot weiter verbessert werden.

Die digitale Raumdatenbank bietet Vereinen, Initiativen und Einrichtungen die Möglichkeit, nach geeigneten Räumen in Heidelberg für ihr bürgerschaftliches Engagement zu suchen. Interessierte finden dort Infos zu mehr als 100 Räumen an rund 40 Standorten – im November 2025 wird die Raumdatenbank sogar nochmal erweitert. In einer interaktiven Karte gibt es unter anderem Informationen zur jeweiligen Größe und zu Mietkosten sowie Fotos. Kontaktdaten von Ansprechpartnern ermöglichen eine schnelle Abklärung, ob der gewünschte Raum verfügbar ist. Nutzerinnen und Nutzer können sich dank einer Suchfunktion anhand von Kriterien wie Standort, Größe oder Barrierefreiheit geeignete Räume anzeigen lassen.

