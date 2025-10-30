Heidelberg – Seminar zum Vereinsrecht – was ist zu beachten?

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Seminar am Montag, 10. November ab 18.15 Uhr erläutert der Anwalt für Vereinsrecht Christoph Rapp die vielfältigen Herausforderungen des Vereinswesens, von der Satzungsgestaltung über die Mitgliederversammlung bis zum Ausschluss von Mitgliedern. Zur Sprache kommen auch Themen wie die Verschlankung der Satzung, die DSGVO-Konformität und Möglichkeiten für eine virtuelle Zusammenkunft. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar.
Die Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 4. November unter 06221/9119-11 oder www.vhs-hd.de erforderlich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:12