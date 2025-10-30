Heidelberg – Plöck: Kurzfristige Vollsperrung für Radfahrende im Bereich Hausnummer 32 bis 31. Oktober – Sperrung für Autofahrende ab 3. November aufgehoben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Plöck in der Altstadt ist ab sofort auch für Radfahrende zwischen der Hausnummer 32 und dem Friedrich-Ebert-Platz bis Freitag, 31. Oktober 2025, gegen Abend voll gesperrt. Grund dafür sind kurzfristig notwendige Anpassungen im Bauablauf der dortigen Baumaßnahme. Die Stadtwerke Heidelberg führen in diesem Bereich seit dem 13. Oktober 2025 sogenannte Hausanschlussarbeiten durch. Bisher betraf die Vollsperrung nur den Autoverkehr.

In dieser Zeit werden Radfahrende vor Ort umgeleitet:

• Radfahrende aus Richtung Altstadt (Osten) werden über die Märzgasse auf die Friedrich-Ebert-Anlage geleitet.

• Radfahrenden mit Ziel Altstadt (aus Richtung Westen) wird empfohlen, den abgesperrten Bereich über die Friedrich-Ebert-Anlage zu umfahren.

• Fußgängerinnen und Fußgänger können weiterhin ungehindert passieren.

Ab Samstag, 1. November 2025, können Radfahrende den Baustellenbereich wieder wie bisher passieren.

Für Autofahrende bleibt der Bereich wie bisher bis zum Ende der Arbeiten voll gesperrt. Es wird empfohlen, die Vollsperrung über Friedrich-Ebert-Anlage – Schießtorstraße – Plöck – Friedrichstraße – Landstraße zu umfahren.

Die Arbeiten enden planmäßig am Montag, 3. November 2025.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:52