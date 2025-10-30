Heidelberg – Mühltalstraße: Kabelarbeiten der Stadtwerke Heidelberg bis Ende 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg setzen ihre Kabelarbeiten in der Mühltalstraße im Stadtteil Handschuhsheim fort, um die Infrastruktur weiter zu verbessern. Ursprünglich war ein kürzerer Zeitraum vorgesehen, durch personelle Herausforderungen verlängert sich die Maßnahme voraussichtlich bis Ende 2025.

Erste Vorarbeiten laufen bereits seit dem 20. Oktober 2025. Die Sperrungen beginnen ab Mittwoch, 5. November 2025. Gearbeitet wird montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr und freitags bis circa 13.30 Uhr, um die Auswirkungen für Anwohnende möglichst gering zu halten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Während der Sperrungen wird der Verkehr vor Ort wie folgt geführt:

• Bei Hausnummer 146 muss die Fahrbahn voll gesperrt werden. Anliegende können jederzeit bis zum abgesperrten Bereich die Straße befahren.

• Im Bereich der Hausnummern 96 sowie 126 bis 133 erfolgt eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn. Eine Durchfahrt bleibt zu jeder Zeit möglich.

• In den gesperrten Bereichen müssen vorübergehend Parkmöglichkeiten entfallen.

• Für Fußgängerinnen und Fußgänger bestehen keine Einschränkungen.

Die Sperrungen werden nacheinander eingerichtet, um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Mitte November 2025, im Anschluss werden die anderen Abschnitte teilgesperrt. Anwohnende werden von der beauftragten Baufirma vorab direkt informiert.

Mehr Infos zum öffentlichen Nahverkehr gibt es online unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:58