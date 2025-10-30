Heidelberg im Winter entdecken – Stadtführungen und Rundfahrten auch in der kalten Jahreszeit!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Herbst und Winter stehen Besuchern weiterhin vielfältige Möglichkeiten offen, Heidelberg zu erkunden: Stadtführungen, Rundfahrten und saisonale Angebote wie Weihnachtsmarktführungen ergänzen das Winterprogramm, begleitet von angepassten Öffnungszeiten der Tourist Informationen.für die beliebten Touren „Altstadtrundgang“, „Stadtrundfahrt mit Schlossführung“ und „Cabriobus Sightseeing Tour“ gelten vom 1. November 2025 bis einschließlich 31. März 2026 geänderte Führungszeiten. Der Altstadtrundgang ist die beliebteste Tour durch Heidelberg. Er startet in den Wintermonaten jeweils freitags um 14.30 Uhr und samstags um 10.30 Uhr am Neckarmünzplatz vor der Tourist Information. Während der Tour werden die Heiliggeistkirche, das Jesuitenviertel, Deutschlands älteste Universität und viele weitere Sehenswürdigkeiten thematisiert sowie die vielen Facetten der Heidelberger Altstadt gezeigt.

Die Stadtrundfahrt mit Schlossführung startet bis Ende März samstags um 13.30 Uhr auf Deutsch. Treffpunkt ist der Neckarmünzplatz an der Infotafel. Bei der einstündigen Rundfahrt in Begleitung eines Gästeführers wird die ehemalige Residenzstadt ganz bequem vom Bus aus erkundet. Anschließend führt der Weg hinauf zum Heidelberger Schloss, wo die spannende Geschichte des weltberühmten Bauwerks auf die Teilnehmenden wartet. Bei einem geführten Rundgang werden der Schlossinnenhof und das größte Weinfass der Welt besichtigt, bevor es mit der Bergbahn zurück in die Altstadt geht (der

Schlosseintritt sowie die Fahrt mit der Bergbahn sind im Ticketpreis bereits enthalten). Die Cabriobus Sightseeing Tour startet im November und Dezember 2025 donnerstags bis sonntags von 11 – 16 Uhr und im März täglich von 10 – 16 Uhr, jeweils zur vollen Stunde. Im Januar und Februar 2026 finden keine Fahrten statt. Treffpunkt ist die Info-Tafel (Bushaltestelle) am Karlsplatz. Die ca. 40-minütige Fahrt mit dem Cabriobus führt von der Altstadt in die Weststadt mit ihren Gründerzeit- und

Jugendstilhäusern und schließlich nach Neuenheim mit seinen prächtigen Villen. Ein Audioguide in 10Sprachen gibt gleichzeitig Informationen zur Stadt und Tipps für Unternehmungen.

An den Adventssamstagen, am 29. November, 6. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember 2025 wird jeweils um 16.30 Uhr die beliebte Weihnachtsmarktführung angeboten (Treffpunkt Neckarmünzplatzvor der Tourist Information). Sie vermittelt Wissenswertes über die weihnachtlichen und vorweihnachtlichen Traditionen der Region, führt in die schönsten Winkel der Altstadt und endet auf dem Universitätsplatz, wo am Stand „Zum heiteren Christkind“ eine Tasse Glühwein oder Kinderpunsch aufdie Teilnehmenden wartet.

In den Herbst- und Wintermonaten stehen die Teams der Tourist Informationen ihren Gästen zufolgenden Zeiten zur Verfügung:

November 2025 – März 2026

– am Hauptbahnhof: Montag – Samstag 10 – 17 Uhr, an Adventsonntagen von 10 – 15 Uhr, geschlossen an Sonn- und Feiertagen, Heiligabend, Silvester sowie 27.12.2025 und 02.01.2026

– am Neckarmünzplatz: Montag – Samstag 10 – 17 Uhr, an Adventsonntagen von 10 – 15 Uhr, geschlossen an Sonn- und Feiertagen, Heiligabend, Silvester sowie 27.12.2025 und 02.01.2026

– am Bismarckplatz, Kiosk (eingeschränkte Beratung): Montag – Donnerstag 6.30 – 20 Uhr, Freitag und Samstag 6:30 – 2 Uhr, Sonntag 6.30 – 20 Uhr, Feiertage geöffnet

Tickets für die Stadtführungen sind online unter www.heidelberg-marketing.de/fuehrungen, telefonisch unter 06221-58402-23/-25, per E-Mail unter guide@heidelberg-marketing.de oder direkt in den Tourist Informationen erhältlich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine Vorab-Reservierung.

Ergänzende Informationen unter www.heidelberg-marketing.de.

Über die Heidelberg Marketing GmbH

Die Heidelberg Marketing GmbH ist eine 100%ige Beteiligungsgesellschaft der Stadt Heidelberg. Die Kernaufgabe der Heidelberg Marketing GmbH ist es, die Stadt Heidelberg national und international zu vermarkten und als globale Marke auf ausgesuchten Feldern klar zu positionieren. Zentrale Bereiche sind Tourismus und Kongresse ebenso wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Events und Einzelhandel. Darüber hinaus betreibt Heidelberg Marketing die Tourist Informationen und ist als Veranstalter sämtlicher Großevents wie Weihnachtsmarkt, Heidelberger Herbst, Heidelberger Weindorf und die Schlossbeleuchtungen etc. tätig.

Heidelberg Marketing GmbH, Neuenheimer Landstraße 5, 69120 Heidelberg, www.heidelberg-marketing.de

Quelle: Heidelberg Marketing Gmb

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:27