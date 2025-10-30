Heidelberg – Eppelheimer Straße: Nördliche Umfahrung aufgehoben! Zugang zu Geschäften wieder direkt möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nördliche Umgehungsstraße im Bereich der Eppelheimer Straße 30 bis 40, die die Stadtwerke Heidelberg im Zuge von Arbeiten an der Fernwärmetrasse eingerichtet hatte, ist ab sofort aufgehoben. Grundstücke und Geschäfte in diesem Bereich sind wieder direkt über die Eppelheimer Straße erreichbar. Die südliche Umfahrung am ehemaligen Volvo-Händler bleibt noch bis Anfang Dezember 2025 bestehen. Derzeit bereitet die Stadt bereits die Umfahrung für den grundhaften Neubau der Eppelheimer Straße auf Höhe des Bauhauses ab Januar 2026 vor. Hier kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen durch die vorbereitenden Bauarbeiten kommen.

Hintergrund

Die Eppelheimer Straße wird zwischen Czernybrücke und Bauhaus umfassend umgestaltet, um die Sicherheit und den Komfort für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. Der erste Abschnitt bis zum Luxor-Kino ist bereits abgeschlossen. Ab Januar 2026 wird der Abschnitt zwischen Kölle Zoo und Bauhaus umgebaut.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:47