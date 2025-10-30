Heidelberg – Altstadt: Sperrung von Geh- und Radweg am juristischen Seminar ab 1. November für ein Jahr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gehweg- und Radweg im Bereich der Friedrich-Ebert-Anlage 6 bis 8 wird ab Samstag, 1. November 2025, voll gesperrt. Grund dafür ist die geplante Sanierung eines Gebäudes. Die Sperrung endet nicht vor November 2026. In dieser Zeit wird Verkehr in diesem Bereich wie folgt geführt:

• Für Autofahrende bestehen keine Einschränkungen.

• Radfahrende mit Ziel Altstadt werden ab dem Adenauerplatz über die Sofienstraße in die Plöck geleitet.

• Fußgängerinnen und Fußgänger werden über den nördlichen Gehweg der Friedrich-Ebert-Anlage geleitet.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 20:54