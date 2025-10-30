Haßloch – Geschwindigkeitskontrollen in Haßloch – neun Verstöße festgestellt

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Donnerstag, den 30. Oktober 2025, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Haßloch in der Zeit zwischen 12:00 und 13:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Moltkestraße durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden rund 50 Fahrzeuge überprüft. Dabei konnten insgesamt neun Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Das am schnellsten gemessene Fahrzeug wurde – nach Abzug der gesetzlichen Toleranz – mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Ziel der regelmäßigen Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit – insbesondere in innerörtlichen Bereichen – zu erhöhen und auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen hinzuweisen.
Quelle: Polizeiinspektion Haßloch
Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 13:49