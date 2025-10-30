Frankenthal – Stadtverwaltung präsentiert sich auf Karrieremesse „Katapult“ in Landau



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 8. November, präsentiert sich die Stadtverwaltung Frankenthal auf der Ausbildungsmesse „Katapult“ in Landau. Von 10 bis 16 Uhr sind Ansprechpartner aus dem

Recruiting-Team der Stadtverwaltung vor Ort, werben aktiv für die Arbeit „bei der Stadt“ und

beantworten alle Fragen rund um Ausbildung und Karriere bei der Verwaltung.

Am Messestand erhalten Interessierte umfassende Informationen zu Ausbildungs- und

Einstiegsmöglichkeiten in den Bereichen Verwaltung, Technik, Soziales sowie Handwerk.

Auch Fragen zu Praktika und berufsbegleitenden Ausbildungsangeboten werden

beantwortet.

Derzeit bietet die Stadtverwaltung Frankenthal unter anderem eine berufsbegleitende

Teilzeitausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher sowie Anerkennungsjahre und

Berufspraktikumsplätze für Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, Sozialassistentinnen und

Sozialassistenten sowie Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten an.

Informationen zu den Ausbildungsberufen sind unter www.frankenthal.de/ausbildung zu

finden.

Unser Messe-Highlight: Sofortbewerbung

Am Stand der Stadtverwaltung können sich Interessierte direkt vor Ort über das Online-

Bewerberportal bewerben – schnell, unkompliziert und ohne sofortige Unterlagenpflicht.

Diese können bequem zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Das erfahrene

Recruiting-Team steht für Fragen zur Verfügung und unterstützt gerne bei den ersten

Schritten der Bewerbung.

Mehr zur Karriere bei der Stadt und aktuelle Ausschreibungen sind unter

www.frankenthal.de/karriere zu finden.

Bei Fragen zu den Ausbildungsangeboten bei der Stadt wenden Sie sich gerne an Jan-Luca

Dittrich, Ausbildung@frankenthal.de, 06233/89-864. Zu der Erzieherausbildung berät Sie Ka-

tharina Popp, katharina.popp@frankenthal.de, 06233/89-438.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 21:57