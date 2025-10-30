Frankenthal – Frankenthal setzt verstärkt auf Rahmenverträge – mehr Effizienz bei Straßenreparaturen und Gebäudereinigung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal baut ihren Kurs hin zu einer effizienteren, schnelleren und bürgernäheren Verwaltung weiter aus. Nach dem erfolgreichen Start des neuen Rahmenvertrags für Straßenkleinreparaturen wird nun auch im Gebäudebereich ein weiterer wichtiger Schritt umgesetzt: Künftig wird die Glas- und Rahmenreinigung in Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden über einen Rahmenvertrag vergeben. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt: „Rahmenverträge helfen uns, deutlich schneller und unbürokratischer zu handeln. Anstatt für jede einzelne Maßnahme ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, können wir Leistungen gebündelt, planbar und wirtschaftlich beauftragen – das spart Zeit, Geld und sorgt zugleich für mehr Qualität.“

Die Stadtverwaltung verfolgt mit diesem Ansatz drei zentrale Ziele:

• Effizienzsteigerung in der Verwaltung: Weniger Aufwand bei wiederkehrenden Ausschreibungen, schnellere Beauftragungen.

• Kostensteuerung: Durch langfristige Vertragsbindungen werden stabile Preise und eine bessere Budgetplanung möglich.

• Qualitätssteigerung: Regelmäßige und planbare Reinigungen tragen zur Werterhaltung städtischer Gebäude und zur Verbesserung der Arbeits- und Lernumgebung in Schulen und Kitas bei.

Der neue Rahmenvertrag für Glas- und Rahmenreinigung umfasst rund 46.000 Quadratmeter Glasfläche und läuft zunächst bis Ende Januar 2028, mit Verlängerungsoption bis 2031. Dr. Meyer betont: „Ob bei Straßensanierungen oder bei der Gebäudereinigung – wir setzen auf verlässliche Strukturen, um im Sinne der Bürgerinnen und Bürger handlungsfähig zu bleiben. Verwaltungseffizienz ist kein Selbstzweck, sondern verbessert ganz konkret die Lebensqualität in unserer Stadt.“

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 14:54