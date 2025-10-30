Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal – Objekt des Monats November Ein Unikat aus dem Frankenthaler Brauhaus

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im November präsentiert das Erkenbert-Museum Frankenthal (Pfalz) ein besonderes Stück Stadtgeschichte in der Vitrine der Stadtbücherei: einen handgefertigten Holzpokal aus dem ehemaligen Frankenthaler Brauhaus. Das außergewöhnliche Objekt erinnert an die traditions-reiche Brauereikultur der Stadt, deren Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Am Mittwoch, 5. November, um 16 Uhr stellt das Team des Erkenbert-Museums im „Gespräch zum Objekt des Monats“ in der Stadtbücherei Wissenswertes zum Objekt vor und lädt Gäste zum Mitreden ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr zum Objekt

Als im Jahr 1995 der letzte Biersud vor der Schließung des Frankenthaler Brauhauses abge-füllt wurde, endete zugleich ein bedeutendes Kapitel Frankenthaler Stadtgeschichte. Nur weni-ge Jahre zuvor hatte das 1889 gegründete Unternehmen noch sein 100-jähriges Bestehen gefeiert und dabei durchaus schwarze Zahlen geschrieben. Dass das Brauhaus über Jahr-zehnte eine wichtige und beliebte Frankenthaler Institution war, zeigt sich daran, dass nach der Schließung zahlreiche Überbleibsel und Erinnerungsstücke ihren Weg in die Sammlung des Erkenbert-Museums fanden – und bis heute finden.

Eine besondere Rarität stellt ein handgefertigter Holzpokal aus dem Jahr 1930 dar, der dem damaligen Fassbinder der Brauerei zugeschrieben wird.

Neben der kistenweisen Abfüllung in Glasflaschen war die Nutzung von Holzfässern noch weit über die 1930er Jahre hinaus üblich. Für deren Herstellung und Pflege war in der Brauerei ein Böttcher, Küfer oder Fassbinder zuständig. Der Pokal lässt sich als spielerisches Nebenpro-dukt dieses Handwerks deuten, möglicherweise gefertigt als Geschenk oder anlässlich eines Jubiläums. Der knapp 35 Zentimeter hohe Pokal ist in Bierfassform gearbeitet und über einen Stiel auf einem Sockel verschraubt. Auf der Vorderseite ist das Frankenthaler Stadtwappen zusammen mit der Abkürzung „FB“ graviert – ein Hinweis auf das Brauhaus, das dieses Motiv auch als Firmenlogo verwendete. Offen bleiben bislang sowohl der konkrete Anlass der Fertigung als auch die Bedeutung der rückseitig eingravierten Initialen „H.G.“.

Mehr zum Projekt

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums Frankenthal und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Museum wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

