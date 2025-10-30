Bad Bergzabern – ERSTMELDUNG – Brand in Einfamilienhaus in Niederhorbach – Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Niederhorbach / Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Vormittag ist es in Niederhorbach (Verbandsgemeinde Bad Bergzabern) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand nach intensiven Löschmaßnahmen unter Kontrolle bringen. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz, um mögliche Verletzte zu versorgen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand schwer verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Über die Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 15:33