  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

30.10.2025, 15:33 Uhr

Bad Bergzabern – ERSTMELDUNG – Brand in Einfamilienhaus in Niederhorbach – Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Niederhorbach / Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Vormittag ist es in Niederhorbach (Verbandsgemeinde Bad Bergzabern) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen.
Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand nach intensiven Löschmaßnahmen unter Kontrolle bringen. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz, um mögliche Verletzte zu versorgen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand schwer verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Über die Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2025, 15:33

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Neustadt – ERSTMELDUNG: Unfall auf der B271 – Vollsperrung zwischen Wachenheim und Deidesheim

    • Neustadt – ERSTMELDUNG: Unfall auf der B271 – Vollsperrung zwischen Wachenheim und Deidesheim
      Neustadt / Wachenheim / Deidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B271 – Aufgrund des Verkehrsunfalls ist die Bundesstraße 271 derzeit zwischen der Abfahrt Wachenheim und der Abfahrt Deidesheim in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei und den Landesbetrieb Mobilität örtlich umgeleitet. Wie lange die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – „Süßes oder Saures? Halloween-Zauber im Grünen Hof das Must-have für alle Halloween-Fans in der Metropolregion

    • Ludwigshafen – „Süßes oder Saures? Halloween-Zauber im Grünen Hof das Must-have für alle Halloween-Fans in der Metropolregion
      Ludwigshafen – Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Was für eine magische Nacht! Hunderte Besucher strömen an Halloween in den Grünen Hof in der Gartenstadt, um das wohl schönste und stimmungsvollste Halloween-Erlebnis der gesamten Metropolregion zu feiern. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Anwohnerinnen und Anwohner der idyllischen Wohnanlage haben mit unglaublich viel Liebe zum Detail ihre Häuser, ... Mehr lesen»

      • Weinheim – BAB5 – Auto auf Autobahn in Vollbrand – Nachtrag 2

    • Weinheim – BAB5 – Auto auf Autobahn in Vollbrand – Nachtrag 2
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregon Rhein-Neckar. Nachdem am Donnerstagmittag gegen 13:15 Uhr ein Nissan auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim in Vollbrand geriet, konnte der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr hemsbach dauern weiterhin an. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeipräsidium Mannheim»

      • Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek Speyer im November – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im November mit zwei tollen Veranstaltungen auf – Spielenachmittag mit Spieleexperte Michael Martin

    • Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek Speyer im November – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im November mit zwei tollen Veranstaltungen auf – Spielenachmittag mit Spieleexperte Michael Martin
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 15. November 2025, lädt die Stadtbibliothek Speyer von 15 bis 18 Uhr Spielebegeisterte ab einem Alter von vier Jahren zu einem unterhaltsamen Spielenachmittag in den Vortragssaal der Villa Ecarius ein. Unter der Anleitung von Michael Martin vom Speyerer Spiele-Cosmos werden verschiedene Spiele vorgestellt, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Egal ob ... Mehr lesen»

      • Speyer – Die neue Speyerer Weihnachtskugel-Edition 2025 ist da!

    • Speyer – Die neue Speyerer Weihnachtskugel-Edition 2025 ist da!
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 3. November 2025 ist es wieder so weit: Die beliebten, limitierten Weihnachtskugeln mit Speyer-Motiv sind in der Tourist-Information erhältlich. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit eingetroffen, warten sie nun darauf, als stimmungsvolle Dekoration den heimischen Weihnachtsbaum zu schmücken. Die diesjährigen Kugeln erscheinen in der vierten Auflage in zwei Varianten: Zum einen im klassischen Bordeauxrot, ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Leichenfund im Bastenhorstweiher: Vermisste 83-Jährige tot aufgefunden

    • Ludwigshafen – Leichenfund im Bastenhorstweiher: Vermisste 83-Jährige tot aufgefunden
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Trauriges Ende einer Vermisstensuche in Ludwigshafen-Friesenheim: Am heutigen Donnerstag wurde im Bastenhorstweiher eine leblose Person entdeckt. Bei der Toten handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um die seit Tagen vermisste 83-jährige Frau aus Ludwigshafen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Taucher der Feuerwehr Ludwigshafen bargen die Leiche aus dem Gewässer. Neben der Feuerwehr ... Mehr lesen»

      • Weinheim – BAB5 – Auto auf Autobahn in Vollbrand – Nachtrag 3

    • Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am Donnerstag gegen 13:15 Uhr auf der A5 bei Weinheim ein Nissan in Vollbrand geriet, konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Ersten Ermittlungen zufolge geriet das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Auto sowie der Fahrbahn ist noch nicht geklärt. Die Autobahn ist ... Mehr lesen»

      • Weinheim – BAB5 – Auto auf Autobahn in Vollbrand – Vollsperrung – KORREKTURMELDUNG

    • Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Entgegen der bisherigen Pressemitteilungen zu dem Fahrzeugbrand auf der A5 kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim befand sich nicht die Feuerwehr Weinheim an der Einsatzstelle. Die Löscharbeiten wurden durch die freiwillige Feuerwehr Hemsbach durgeführt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeipräsidium Mannheim»

      • Kaiserslautern – FCK steht nach dem Pokalsieg im Achtelfinale

    • Kaiserslautern – FCK steht nach dem Pokalsieg im Achtelfinale
      Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Der 1. FC Kaiserslautern hat das Auswärtsspiel in der 2. Hauptrunde vom DFB-Pokal 2025/26 bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer zum Einzug in das Pokal-Achtelfinale erzielte Naatan Skyttä im Nachschuss nach bereits zwölf Minuten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der FCK-Cheftrainer Torsten Lieberknecht hatte wegen der ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Frankenthal setzt verstärkt auf Rahmenverträge – mehr Effizienz bei Straßenreparaturen und Gebäudereinigung

    • Frankenthal – Frankenthal setzt verstärkt auf Rahmenverträge – mehr Effizienz bei Straßenreparaturen und Gebäudereinigung
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal baut ihren Kurs hin zu einer effizienteren, schnelleren und bürgernäheren Verwaltung weiter aus. Nach dem erfolgreichen Start des neuen Rahmenvertrags für Straßenkleinreparaturen wird nun auch im Gebäudebereich ein weiterer wichtiger Schritt umgesetzt: Künftig wird die Glas- und Rahmenreinigung in Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden über einen Rahmenvertrag vergeben. Oberbürgermeister Dr. Nicolas ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com