Worms – Polizeikontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen-Polizei zeigt Präsenz in der dunklen Jahreszeit

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Polizeibeamte der Polizeidirektion Worms führten am Dienstag, 28. Oktober 2025, im gesamten Zuständigkeitsbereich umfangreiche Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen durch.

Die Aktion konzentrierte sich insbesondere auf die Nachmittags- und Abendstunden, die erfahrungsgemäß häufig für Einbrüche genutzt werden.

Im Verlauf des Einsatztages wurden zahlreiche Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Dabei lag der Schwerpunkt auf verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten und an bekannten Pendlerstrecken. Ergänzt wurden die mobilen und stationären Kontrollen um Fußstreifen in den Gemeinden Gau-Odernheim und Monsheim. In den Wohngebieten wurden Bürgergespräche zum Thema Einbruchsschutz geführt.

Mehrere Personen wurden überprüft, konkrete Hinweise auf Einbruchstaten ergaben sich jedoch nicht. Kleinere verkehrsrechtliche Verstöße – unter anderem gegen die Straßenverkehrsordnung – wurden geahndet. Weiterhin wurde eine kleine Anzahl an sonstigen Strafanzeigen gefertigt, die nicht im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten standen. Die Polizei wertet den Einsatz insgesamt als erfolgreich.

Einsatzleiter Mirko Sticht:

„Unsere Kontrollen haben gezeigt, dass die Bevölkerung das Thema Einbruchschutz ernst nimmt und unsere Präventionsmaßnahmen Wirkung zeigen. Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche im Bereich der PD Worms derzeit weiterhin auf einem niedrigen Niveau liegt, ist Wachsamkeit wichtig. Wir bleiben sichtbar präsent und stehen den Bürgerinnen und Bürgern beratend zur Seite.“

Prävention bleibt entscheidend

Die Polizei erinnert daran, dass sich gerade in der dunklen Jahreszeit einfache Maßnahmen bewährt haben, um Einbrechern das Leben schwer zu machen:

– Fenster und Türen stets schließen: Gekippte Fenster sind leicht

zu öffnen – auch bei kurzer Abwesenheit immer vollständig

schließen.

– Beleuchtung nutzen: Zeitschaltuhren oder smarte Lichtsysteme

vermitteln den Eindruck von Anwesenheit.

– Aufmerksame Nachbarschaft: Verdächtige Personen oder Fahrzeuge

sollten sofort über den Notruf 110 gemeldet werden.

– Wertgegenstände sichern: Schmuck und Bargeld nicht offen liegen

lassen, Wertgegenstände fotografieren.

– Kostenlose Beratung: Die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums

Mainz bietet kostenlose und unverbindliche Beratungen rund um

den Einbruchschutz an – auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.

Informationen zur Beratung erhalten sie unter der Rufnummer 06131-65 311 64 oder per Mail @ ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de (Polizeipräsidium Mainz, Zentrale Prävention).