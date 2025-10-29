Speyer – Wasserzapfstellen des Speyerer Friedhofs gehen in die Winterpause

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die siebzig Wasserzapfstellen und Brunnen auf dem Speyerer Friedhof werden ab sofort bis zum Frühjahr 2026 abgestellt. Grund für die vorgezogene Winterpause ist ein Wasserrohrbruch, welcher eine vollständige Abstellung der Wasserversorgung erforderlich machte.

Die Schöpfbrunnen sind teilweise noch gefüllt, daher bleiben die Gießkannen zunächst hängen. Im Verlauf der Kalenderwoche 45 werden diese eingesammelt und für den Winter eingelagert.

Eine Wasserentnahme ist witterungsunabhängig auch weiterhin an den drei Winterzapfstellen Friedhofsbüro, an der WC-Anlage Wormser Landstraße und am WC-Häuschen Landwehrstraße möglich.

Quelle: Stadt Speyer