29.10.2025, 21:12 Uhr

Sinsheim – Bürgerinformation zur Sanierung der Steinsfurter Straße L 533 – Gut besuchte Informationsveranstaltung – Präsentation steht zum Download zur Verfügung

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Ortsdurchfahrt im Stadtteil Steinsfurt stehen ab November 2025 umfangreiche Bauarbeiten an. Das Baufeld mit einer Länge von etwa 540 Metern befindet sich in der Steinsfurter Straße, zwischen Elsenzbrücke/Dickwaldstraße und Ringstraße/Friedhof. Nach einer kurzen Begrüßung durch Ortsvorsteher Rüdiger Pyck und einleitenden Worten des Oberbürgermeisters Marco Siesing informierte Bürgermeister Bernd Kippenhan in einer Bürgerinformationsveranstaltung am 21. Oktober im voll besetzten Bürgersaal der Verwaltungsstelle Steinsfurt über die geplanten Maßnahmen. Das Konzept des Bundes, nicht mehr fernverkehrsrelevante Bundesstraße abzustufen, betrifft auch die Bundesstraße B 39, die zur Landesstraße L 533 herabgestuft wurde. In der Ortsdurchfahrt Steinsfurt betrifft dies die Steinsfurter Straße-Zur Beseitigung der Unterhaltungsrückstände der Fahrbahn wird im Abschnitt zwischen Elsenzbrücke/Dickwaldstraße und Ringstraße/Friedhof der Straßenoberbau neu hergestellt. Die Gehwege sind nicht Teil dieser Maßnahme. Die Stadtwerke Sinsheim erneuern die Kanäle und Wasserleitungen, einschließlich der Hausanschlüsse. Während der Arbeiten am Trinkwasserversorgungsnetz wird eine Notversorgung für die anliegenden Gebäude eingerichtet.
Die bisherige Busbucht wird als barrierefreie Bushaltestelle ausgebaut. Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar verlegt in diesem Zusammenhang ein Glasfasernetz. Da eine halbseitige Sperrung aufgrund der Leitungstrasse nicht möglich ist, wird die Steinsfurter Straße im Bereich des Sanierungsabschnittes voll gesperrt. Eine Zufahrt, entweder über den Kreuzungsbereich Dickwaldstraße oder über die Kronprinzstraße, ist zu jeder Zeit möglich. Dies ist bauvertraglich geregelt. Im Anschluss an die Präsentation gab es eine offene Fragerunde. Hier wurden Belange zur verkehrlichen Situation im Baufeld sowie auf den Nebenstrecken erörtert. Auf Stellwänden wurden Pläne der Bauabschnitte präsentiert. Hier standen die projektbeteiligte Baufirma, das beauftragte Ingenieurbüro, Vertreter der Stadtwerke und des Tiefbauamts sowie Ordnungsamtsleiter Florian Zangl Rede und Antwort. Die Präsentation von Bürgermeister Bernd Kippenhan mit Übersichtskarte, Baufeldern und geplanter Verkehrsregelung steht auf der städtischen Homepage unter www.sinsheim.de/stadt-info/mobilitaet/baustellen zum Download zur Verfügung.

Quelle: Stadt Sinsheim

