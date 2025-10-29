Schifferstadt – Ernährung im Alter – Ernährungstipps für Parkinson-Betroffene

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Lange leben und dabei gesund alt werden – das wünschen wir uns alle und das gilt auch für Menschen mit Parkinson und anderen chronischen Erkrankungen. Über die Ernährung kann jeder einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dieses Ziel zu erreichen und die eigene Gesundheit positiv zu beeinflussen. Parkinson ist eine der chronischen Erkrankungen, von der es heißt, sie entstehe auch im Darm. Gerade für Parkinson Betroffene ist es daher vorteilhaft, sich nicht nur gesundheitsbewusst zu ernähren, sondern auch über die Zusammenhänge zwischen Nahrungs- und Medikamenteneinnahme informiert zu sein, da falsche Ernährungsgewohnheiten auch der Aufnahme der notwendigen Medikamente im Körper entgegenwirken.

Die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt, bietet, insbesondere für Parkinson Betroffene und ihre Zugehörigen, am 13.11.25, um 15.00 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus, Schifferstadt, einen Vortrag zum Thema „Ernährung im Alter“, an. Dabei wird auch auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Parkinson eingegangen. Referentinnen sind die Dipl. oec. troph. und Gesundheitscoach, Frau Elvira Stolz und Claudia Schoeneberger, Pflegeberaterin im Pflegestützpunkt Schifferstadt.

Die Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe finden einmal im Monat statt. Eine Anmeldung oder Kostenbeteiligung sind nicht erforderlich. Alle InteressentInnen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Das Ziel der Gruppentreffen besteht darin, sich gegenseitig, durch den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen zu ermutigen. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei erreichbar.

Ansprechpartner für Rückfragen erreicht man über das Parkinsontelefon: 0160-99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-4587565.

Quekke: Pflegestützpunkt Schifferstadt