29.10.2025, 17:19 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO – B9 bei Limburgerhof – Schwerer Auffahrunfall mit fünf Verletzten – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News berichtet kam es am heutigen Mittwochmittag (29.10.2025) gegen 12:00 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Speyer, kurz vor der Ausfahrt Limburgerhof, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden.

https://youtu.be/KLQ1ErG_VKU

Der Unfallverursacher, der allein im Fahrzeug unterwegs war, stand nach dem Aufprall unter Schock. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen, drei weitere wurden leichter verletzt.

Die Feuerwehr Ludwigshafen musste drei Insassen mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreien. Zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Rheinauen war im Einsatz, ebenso mehrere Notärzte und Rettungswagen.

Ein Rettungshubschrauber war ebefalls im Einsatz. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Richtungsfahrbahn Speyer voll gesperrt.

Positiv hervorzuheben: Die Rettungsgasse funktionierte vorbildlich, sodass die Einsatzkräfte zügig zur Unfallstelle gelangen konnten. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten geborgen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen war Ablenkung Unfallursache. Der 59jährige VW Fahrer übersah den vorausfahrenden Ford Mondeo.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

MRN-News wird nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 29. Oktober 2025, 17:29

