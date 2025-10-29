Rhein-Pfalz-Kreis – Konzerte der BläserphilHarmonie Dannstadt mit german hornsound

Dannstadt / rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die BläserphilHarmonie Dannstadt hat es sich zum Ziel gesetzt, ihren Zuhörerinnen und Zuhörern sinfonische Blasmusik auf Oberstufenniveau zu präsentieren und hat ihren Ruf in der Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus etabliert. Nachdem wir im August bereits unser 75. Jubiläum gefeiert haben, verabschieden wir uns am 8. und 9. November aus diesem ganz besonderen Jahr. Dazu möchten wir sehr herzlich einladen! Wir freuen uns schon, Sie am 8. November um 19:30 Uhr oder am 9. November um 17 Uhr im Zentrum Alte Schule in Dannstadt begrüßen und musikalisch begeistern zu dürfen. Die Konzerte finden in Kooperation mit dem renommierten Waldhorn-Quartett „german hornsound“ statt – gespielt wird unter anderem Tschaikowskys „Ouvertüre 1812“ und Maslankas „Give us this day“. Am 9. November um 15:45 Uhr erhalten sie darüber hinaus die Möglichkeit, den Teilnehmenden unseres Waldhorn-Workshops mit german hornsound bei ihrem Abschlusskonzert zuzuhören. Informationen zum Kartenvorverkauf und allgemein zum Konzert erhalten Sie auf www.bph-dannstadt.de oder in den sozialen Medien.



