Rhein-Pfalz-Kreis – Junge Union Schifferstadt wählt neuen Vorstand

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Marko Klotz neuer Vorsitzender – MdL Michael Wagner ruft zu Engagement für Freiheit und Demokratie auf

Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen traf sich die Junge Union (JU) Schifferstadt in diesen Tagen. Der bisherige Vorsitzende Dominik Grandel, der nicht erneut kandidierte, eröffnete die Sitzung und begrüßte den direkt gewählten Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU). Den Kreisvorsitzenden Patrick Poss musste er entschuldigen, da dieser terminlich verhindert war.

Zur Tagungspräsidentin wurde Lara Biello aus dem JU-Kreisvorstand gewählt, die die Versammlung souverän leitete. Nach den Berichten des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer wurde der bisherige Vorstand einstimmig entlastet.

In den anschließenden Wahlen wurde Marko Klotz einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Jungen Union Schifferstadt gewählt. Julia Wahl übernimmt das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Zum Schatzmeister wurde Maximilian Steiger bestimmt. Leo Sturm, Dominik Grandel, Paul Schomburg und Csenge Csejlei komplettieren den Vorstand als Beisitzerinnen und Beisitzer.

Die Junge Union Schifferstadt versteht sich als Sprachrohr der jungen Generation innerhalb der CDU und bietet ihren Mitgliedern neben politischer Diskussion auch Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten wie Feiern oder Ausflüge. Als nächste größere Veranstaltung ist die Teilnahme an der Schifferstadter Straßenfasnacht am 15. Februar 2026 auf dem Schillerplatz geplant.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Versammlung lag auf den Themen Migration, Integration und Sicherheit. Landtagsabgeordneter Michael Wagner erinnerte dabei an ein Zitat von Bundeskanzler Konrad Adenauer. „Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.“ Wagner betonte, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten seien: „Gerade jetzt ist es entscheidend, dass wir uns bewusst machen, was auf dem Spiel steht: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde – Einigkeit, Recht und Freiheit. Wenn wir sie verteidigen, dann nicht nur für uns selbst, sondern auch für kommende Generationen.“

Zum Abschluss appellierte Wagner an das Engagement junger Menschen: „Demokratie lebt vom Mitmachen – und die nächste Generation zeigt sich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das macht Hoffnung.“

Auf dem Foto sind zu sehen von lnr: Paul Schomburg, Marko Klotz, Lara Biello, Julia Wahl, Michael Wagner, MdL

﻿Quelle: Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU)