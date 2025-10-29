Mannheim – Traditionsbrauerei Eichbaum offenbar vor Insolvenz in Eigenverwaltung



Foto: Die Mannheimer Traditionsbrauerei – fest verankert in der Region und präsent bei zahlreichen Freiluftfesten.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Traditionsbrauerei Eichbaum steht offenbar vor einer finanziellen Schieflage. Nach Informationen aus dem Umfeld des Betriebsrats wurde die Belegschaft am Dienstag über eine bevorstehende Insolvenz in Eigenverwaltung informiert.

Das Verfahren würde bedeuten, dass die Geschäftsführung – unter Aufsicht eines Sachwalters – die Sanierung des Unternehmens selbstständig fortführt. Eine offizielle Stellungnahme der Unternehmensleitung lag bis Mittwochabend noch nicht vor.

Verkauf von „Karamalz“ an Veltins wohl nicht ausreichend

Erst vor wenigen Tagen hatte Eichbaum den Verkauf seiner bekannten Marke „Karamalz“ samt Produktion an die Sauerländer Brauerei Veltins bekanntgegeben. Der Schritt sollte offenbar dazu beitragen, die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. Nach Einschätzung von Mitarbeitern kam der Verkauf jedoch „zu spät“, um die finanzielle Situation zu retten.

Trotz der angespannten Lage sehen Betriebsratsvertreter weiterhin Chancen für den Erhalt des Standorts und der rund 300 Arbeitsplätze. Es gebe mehrere Optionen, die Produktion in Mannheim langfristig fortzuführen.

Gewerkschaft fordert Transparenz und Perspektive

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) äußerte sich zu den Entwicklungen. Man setze auf die Stärke der Belegschaft und erwarte nun Transparenz seitens der Unternehmensführung.

„Einseitige Entscheidungen auf Kosten der Beschäftigten werden wir nicht akzeptieren“, heißt es von der NGG. Ziel sei es, gemeinsam tragfähige Lösungen für die Zukunft des Standorts zu entwickeln.

Hoffnung auf Fortbestand der Brautradition

Die Privatbrauerei Eichbaum, gegründet 1679, zählt zu den ältesten Brauereien in Südwestdeutschland und ist tief in der Metropolregion Rhein-Neckar verwurzelt.

Ob es gelingt, das Unternehmen im Rahmen der Eigenverwaltung zu sanieren, bleibt offen – doch Belegschaft, Gewerkschaft und viele Menschen in der Region hoffen auf einen Neuanfang für das Mannheimer Traditionshaus.

Fotos: MRN-News / Archiv

Text: MRN-News Redaktion