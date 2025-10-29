Mannheim – Lennart Christ, Kreisvorsitzender der CDU äußert sich zur drohenden Insolvenz der Eichbaum Brauerei

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Nachricht von der drohenden Insolvenz der Eichbaum Brauerei ist ein weiterer schwerer Schlag für Mannheims Industrie. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bangen um ihre Zukunft. Sie dürfen jetzt nicht im Stich gelassen werden. Als Politik müssen wir alles daransetzen, gemeinsam mit dem Unternehmen, den Beschäftigten und möglichen Partnern eine tragfähige Zukunftslösung zu finden.

Gleichzeitig zeigt der Fall einmal mehr, dass wir unsere Wirtschaftspolitik grundlegend ändern müssen. Unsere Industrie braucht jetzt spürbare Entlastungen: weniger Bürokratie, niedrigere Abgaben und wettbewerbsfähige Energiepreise durch eine kräftige Erweiterung des Energieangebots. Wenn wir Arbeitsplätze sichern und Investitionen in Deutschland halten wollen, brauchen wir eine Politik, die Unternehmertum fördert – nicht verhindert. Dafür muss sich Berlin endlich bewegen.“ – Lennart Christ, Kreisvorsitzender der CDU Mannheim

Foto: Lennart Christ – CDU Mannheim