Mannheim – Gute Nachrichten: 13-jährige wohlbehalten zurück

Mannheim (ots) Die Fahndung nach dem vermissten 13-Jährigen Mädchen hat sich erledigt. Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen und befindet sich wieder bei einer Angehörigen.
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Saisonales Enrichment bringt Abwechslung in die Gehege Mehlwürmer im Hokkaido-Kürbis – klingt nach einem Halloween-Schocker? Nicht für die Erdmännchen im Zoo Heidelberg. Für die Mini-Raubtiere ist der herbstliche Snack-Mix eine willkommene Herausforderung. Mit flinken Pfoten angeln sie die krabbelnden Leckerbissen aus den geschnitzten Kürbissen. Weniger geschickt, aber genauso engagiert zerlegen die ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote -Positive Mengenentwicklung durch negative Währungseffekte und niedrigere Preise überkompensiert: Umsatz 3 % unter Vorjahresquartal -EBITDA vor Sondereinflüssen im dritten Quartal 2025 (einschließlich nicht fortgeführtes Geschäft): 1,5 Milliarden Euro (Q3 2024: 1,6 Milliarden Euro) Das dritte Quartal 2025 war geprägt durch eine schwache Marktdynamik. „In nahezu allen Branchen und ... Mehr lesen»
- Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Polizeidirektion Heppenheim bietet am Dienstag, 11. November, eine polizeiliche Sprechstunde in der Fußgängerzone vor dem Stadthaus an. Stephanie Hellermann- von Serkowsky, Schutzfrau vor Ort, steht Bürgern als Ansprechpartnerin in allen Sicherheits- und Ordnungsbelangen von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Veranstaltungen der Volkshochschule Speyer im November 2025 in der Übersicht – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im November mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Faszination Schmetterlinge – Tagfalter bestimmen und fördern Ein Abend voller Farbenpracht und ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, wird bereits zum neunten Mal der Jugendstadtrat der Stadt Speyer gewählt. Kandidieren und wählen dürfen alle Jugendlichen, die am 11. Dezember 2025 mindestens 12 Jahre alt, aber noch nicht 19 Jahre alt sind. Die Nationalität spielt dabei keine Rolle. Insgesamt sind rund 3200 Jugendliche in ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Landessternwarte auf dem Königstuhl bei Heidelberg wurde 1898 feierlich als „Großherzogliche Bergsternwarte“ eingeweiht. Auch heute ist sie ein wissenschaftliches Institut, an dem astronomische Spitzenforschung betrieben wird. Bei einem Besuch am 7. November, 20 Uhr mit der Astronomin und Wissenschaftsjournalistin Monika Maintz erfahren die Teilnehmenden von der wechselvollen Geschichte der ... Mehr lesen»
- Landau /B10/AS LD-Nord / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Vermutlich ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Heuballen war heute (28.10.2025) gegen 13.25 Uhr Ursache für eine Verkehrsbehinderung auf der B10 Höhe der AS Landau-Nord. Der 76 Jahre alte Fahrer wurde belangt, weil er seine Ladung auf seinem PickUp vor Fahrtantritt nicht ausreichend gesichert hatte. Bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) hat die Rückgabe von Liegenschaften der Bundeswehr an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vorerst ausgesetzt und ein Moratorium für Konversion und Verwertung von bundeseigenen Flächen beschlossen. Hintergrund ist die veränderte sicherheitspolitische Lage infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der daraus resultierende Bedarf an Standorten ... Mehr lesen»
- Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Mordkommission und Hinweistelefon eingerichtet – Zeugensuche nach Verdacht eines Tötungsdelikts Nachdem am Montagvormittag (27.10.) ein lebloser 36-jähriger Mann in dem von ihm bewohnten Anwesen in der Friedrichstraße aufgefunden wurde (wir haben berichtet), ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei, aufgrund des vorläufigen Ergebnisses der am heutigen Tag durchgeführten Obduktion, wegen des Verdachts eines ... Mehr lesen»
- Landau/A65/AS LD-Süd/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam gestern Mittag (27.10.2025, 13.30 Uhr) ein 24-jähriger Autofahrer beim Auffahren auf die A65 bei der AS Landau-Süd (Fahrtrichtung Ludwigshafen) ins Schleudern. Sein Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Infolge der Bergungsmaßnahmen mussten der Beschleunigungs- und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es ... Mehr lesen»
