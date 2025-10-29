Ludwigshafen – Nachtrag: Amokalarm an der Realschule in Mundenheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet kam es heute Morgen zu einem Polizeieinsatz in der Realschule in Mundenheim. Die Schule wird derzeit von Polizeikräften durchsucht. Hierbei müssen die Schüler bis zum Abschluss der Durchsuchung in den Klassenräumen verbleiben. Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Schüler, die sich zum Beginn der Einsatzmaßnahmen bereits außerhalb des Schulgebäudes befanden, wurden zur Leichtathletikhalle in der Erich-Reimann-Straße gebracht. Dort wurde eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet.Schülerinnen und Schüler, die sich in den von der Polizei gesicherten Bereichen befinden, werden sukzessive zur Anlaufstelle in der Erich-Reimann-Straße (Leichtathletikhalle) gebracht.



Bislang konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Der Polizeieinsatz dauert weiter an.

Es liegen weiterhin keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage oder verletzte Personen vor.

