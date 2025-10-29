Ludwigshafen – Massive Verstöße führen zu zwei Gaststättenschließungen – Uneinsichtiger Lokalbetreiber versucht sich Kontrolle zu entziehen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen schwerwiegender Mängel hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am frühen Samstagmorgen, 25. Oktober 2025, zwei Lokale im Stadtteil Edigheim geschlossen sowie Geldspielautomaten sichergestellt. Die Kontrollen der beiden Gaststätten erfolgten mit Unterstützung der Polizei, weil der 42-Jährige Betreiber der zwei Lokale zunächst versuchte, sich den Maßnahmen zu entziehen und sich nicht kooperativ zeigte.

Die KVD-Einsatzkräfte suchten zunächst das eine Lokal gegen 0.40 Uhr auf, da eine Lärmbeschwerde wegen lauter Musik vorlag. Bei der Anfahrt befand sich der Gaststättenbetreiber außerhalb des Lokals und reagierte auf das Erscheinen der Einsatzkräfte aggressiv und feindselig. Er entzog sich zunächst der Kontrolle, indem der Mann in das Lokal ging und die Eingangstür von innen verschloss. Nur der Einsatz der hinzugerufenen Polizei ermöglichte das Fortführen der Kontrolle und das Betreten der Gasträume.

In der Gaststätte trafen die Kontrolleur*innen zwei minderjährige Jugendliche an, entdeckten Geldspielautomaten ohne gesetzlich vorgeschriebene Firmierung und weiterhin war kein Verantwortlicher für die Gaststätte vor Ort. In der zweiten Gaststätte war unter anderem der Notausgang zugestellt sowie zusätzlich mit einer Querstrebe gesichert und keine Getränkekarte vorhanden, was ein Verstoß gegen die Gaststättenverordnung darstellte. Während der Maßnahme zeigte der Lokalbetreiber keinerlei Einsicht und beleidigte die Einsatzkräfte. Angesichts des erheblichen Widerstandes des

42-Jährigen, der Vielzahl und Schwere der Verstöße sowie des wiederholten Fehlverhaltens – auch bei vorangegangenen Einsätzen – des Betreibers wird vom Bereich Öffentliche Ordnung eine nachhaltige Gefahrenabwehrmaßnahme wie der Entzug der Gaststättenerlaubnis in Erwägung gezogen.

KVD nach Wohnungsbrand gefordert

Der KVD war am darauffolgenden Sonntag, 26. Oktober 2025, in einer anderen Angelegenheit gefordert. Nach einem Wohnungsbrand in West waren drei Personen obdachlos geworden, weshalb der KVD mit der Wohnraumsicherung die Betroffenen in die Einweisungsgebiete begleitete.

Quelle Stadt Ludwigshafen

