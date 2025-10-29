Ludwigshafen – Heizen mit Wärmepumpe – passt das zu meinem Haus? Web-Seminar der Verbraucherzentrale

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wärmepumpen gehören zu den zukunftweisenden Lösungen für eine moderne und klimafreundliche Wärmeversorgung in Rheinland-Pfalz. Sie überzeugen nicht nur im Neubau durch ihre Effizienz, sondern eröffnen auch im Gebäudebestand Möglichkeiten für eine umweltschonende und kostengünstige Art zu heizen. Damit die Vorteile der Technologie voll zum Tragen kommen, müssen jedoch bestimmte bauliche und technische Voraussetzungen erfüllt sein.

Das Webseminar „Heizen mit Wärmepumpe“ informiert über zentrale Aspekte beim Umstieg auf diese Heiztechnik. Der Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Christian Schmidt, erläutert, wie Wärmepumpen funktionieren und welche Voraussetzungen Gebäude und Heizkörper erfüllen müssen. Er gibt zudem einen Überblick über Förderprogramme und bewertet, ob die Kombination mit einer Photovoltaikanlage sinnvoll ist.

Das Web-Seminar findet am Mittwoch, dem 12. November, von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung

Interessierte können sich anmelden unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden. Fragen können bereits bei der Anmeldung oder im Live-Chat gestellt werden.

Um teilnehmen zu können, werden ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser werden Mozilla Firefox, Microsoft Edge oder Google Chrome empfohlen – bei anderen Browsern kann die Funktionalität im Web-Seminar eingeschränkt sein.

Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.