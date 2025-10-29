Ludwigshafen – Giftködervorrat gegen Ratten aufgebraucht – Zuvor reservierte Mengen können noch abgeholt werden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bereich Öffentliche Ordnung kann keine Giftköder mehr an Privatpersonen ausgeben, da der Vorrat wegen großer Nachfrage bereits zum jetzigen Zeitpunkt vergriffen ist. Bürger*innen, die sich zuvor gemeldet hatten und für die entsprechende Ködermengen reserviert wurden, können diese Giftköder abholen. Allerdings kann die Stadtverwaltung keine Reservierungen für die Abgabe von Rattengiftködern mehr annehmen. Ab sofort erfolgt nur noch die Abgabe von Schlagfallen, Lockstoffen und sogenannten Nagerstationen.

Der Bereich Öffentliche Ordnung hatte Anfang der Woche darauf hingewiesen, dass die zuvor praktizierte Ausgabe von Giftködern an Privatpersonen für selbstgenutzte Ein- und Zweifamilienhäuser aufgrund einer bundesweiten Gesetzesänderung zum Ende dieses Jahres eingestellt wird. Die gesetzliche Neuregelung bestimmt, dass künftig nur noch berufsmäßige Verwender*innen – zum Beispiel Schädlingsbekämpfer*innen und Landwirt*innen sowie Händler*innen – diese Produkte erwerben und anwenden dürfen. Weiterhin müssen diese Personengruppen über einen entsprechenden Sachkundenachweis verfügen.

