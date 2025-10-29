Ludwigshafen – Bild – Wort – Klang: Musikalische Führung durch das Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einer musikalischen Führung durch die aktuelle Sammlungspräsentation „Vom Klang der Bilder“ lädt das Wilhelm-Hack-Museum am Donnerstag, 6. November 2025, 19 Uhr, ein. Sammlungskuratorin Julia Nebenführ und Dozent*innen sowie Schüler*innen der Städtischen Musikschule Ludwigshafen begleiten Interessierte durch die Ausstellungsräume. Die ausgestellten Werke und Ausstellungskapitel werden dabei musikalisch untermalt. Die Führung kostet 5 Euro zuzüglich Museumseintritt; Anmeldung per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen