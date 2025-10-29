Ludwigshafen – Aktuell Polizeieinsatz an der Realschule in Mundenheim

Ludwigshafen / Mundenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Derzeit findet ein Polizeieinsatz in einer Realschule im Stadtteil Mundenheim statt, nachdem Zeugen eine mit einem Messer bewaffnete Person auf dem Schulgelände gemeldet hatten. Gemäß den vorbereiteten Einsatzkonzepten ist die Polizei mit starken Kräften vor Ort, um die Schule zu durchsuchen.
Der Bereich um die Schule ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage.
UPDATE: Ludwigshafen – Nachtrag: Amokalarm an der Realschule in Mundenheim
Zuletzt aktualisiert am 29. Oktober 2025, 18:22